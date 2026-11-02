El escudo oculto del cerebro: neuronas “juveniles” podrían ayudar a resistir el alzhéimer

El daño estaba ahí, pero la demencia nunca llegó. Se calcula que cerca de 30% de las personas cuyo cerebro acumula las alteraciones propias del alzhéimer no desarrolla síntomas clínicos. Durante años, ese grupo ha sido un enigma para la neurociencia. Ahora, una investigación publicada en la revista Cell Stem Cell propone una pista para resolverlo: una población de neuronas inmaduras, de apariencia “juvenil”, que abunda más en quienes se mantienen cognitivamente sanos.

El equipo, en el que participó la neurocientífica Evgenia Salta, del Instituto Neerlandés de Neurociencia y autora principal del trabajo, analizó tejido cerebral humano obtenido después de la muerte. La atención se concentró en el hipocampo, una región clave para el aprendizaje y la memoria, y una de las más castigadas por la enfermedad.

Al comparar muestras, los científicos observaron que estas neuronas tenían firmas moleculares propias y que sus perfiles variaban tanto con el grado de lesión cerebral como con la resiliencia cognitiva, es decir, la capacidad de seguir pensando y recordando con normalidad a pesar del daño.

Un entorno más protegido

Para el doctor Daniel Fenton, jefe de servicios neuropsicológicos de NewDays, quien no participó en el estudio, lo más revelador es el contraste entre dos grupos con una patología similar: quienes desarrollaron demencia y quienes no. En declaraciones a Newsweek, explicó que en los segundos predominaba una actividad celular protectora y antiinflamatoria, mientras que en los primeros parecía deteriorarse la comunicación entre estas neuronas y las células vecinas.

Esa observación apunta a un cambio de perspectiva. Según Fenton, la función de estas células quizá no sea sustituir a las neuronas perdidas, sino contribuir a mantener saludable el entorno del hipocampo, una idea compatible con el concepto de “reserva cognitiva”.

Salta, por su parte, evita atribuir el fenómeno a una causa única. La investigadora considera que la resiliencia probablemente responde a varios factores: la genética podría reforzar los programas celulares que contienen el daño, mientras que el ejercicio físico y el aprendizaje a lo largo de la vida ayudarían a construir esa reserva. Ambos elementos, añade, también podrían influir sobre las neuronas inmaduras.

De limitar el daño a reparar

El hallazgo se suma a la creciente evidencia de que acumular en el cerebro las proteínas anómalas características del alzhéimer no conduce inevitablemente a la demencia. Para Salta, esta podría ser más bien “una trayectoria que potencialmente puede modificarse”.

De confirmarse el papel protector de estas células, las futuras terapias podrían ir más allá de frenar las lesiones y buscar también el fortalecimiento de los mecanismos de reparación del propio cerebro. El beneficio, según la autora, dependería de cuán temprano se intervenga, y podría ir desde retrasar la aparición de los síntomas hasta atenuar su gravedad.

Conviene, sin embargo, leer los resultados con cautela. Al basarse en tejido post mortem, el trabajo muestra una asociación entre estas neuronas y la resiliencia, pero no demuestra por sí solo que sean la causa de la protección. Esa es la pregunta que deberán responder nuevas investigaciones antes de que el descubrimiento pueda traducirse en un tratamiento.

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