¿Qué tan efectiva es la medicina holística? Lo que la ciencia dice

La medicina holística, que propone tratar a la persona como un todo (cuerpo, mente y entorno), gana espacio en consultorios y sistemas de salud. Pero bajo esa etiqueta conviven prácticas muy distintas, y la ciencia no las juzga por igual. Las revisiones disponibles coinciden en tres conclusiones: algunas terapias tienen respaldo como complemento de la medicina convencional, otras no superan al placebo y ninguna debería sustituir un tratamiento de eficacia probada.

“Holístico” describe una filosofía, no un tratamiento. Por eso los investigadores prefieren hablar de medicina complementaria o integrativa, y evaluar cada práctica por separado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la medicina integrativa como un enfoque interdisciplinario y basado en evidencia que combina el conocimiento biomédico con prácticas tradicionales o complementarias. En mayo de 2025, sus Estados miembros adoptaron la Estrategia Mundial sobre Medicina Tradicional 2025-2034, cuyo primer objetivo es precisamente fortalecer la evidencia.

Dolor crónico: el terreno más firme. Una síntesis publicada en Pain Medicine (2019), basada en más de 150 revisiones sistemáticas, concluyó que la acupuntura cuenta con evidencia suficiente para varios tipos de dolor, sobre todo cefalea y dolor crónico. El tai chi, el mindfulness y el masaje aparecen como prometedores. Una revisión de guías clínicas publicada en 2025 encontró recomendaciones fuertes para acupuntura, osteopatía, quiropráctica y yoga en el dolor lumbar.

Cáncer: alivio, no curación. Un metaanálisis de ensayos aleatorizados halló que prácticas como el qigong, el mindfulness, la acupuntura y el yoga pueden mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Cancer Research UK precisa que no existe buena evidencia de que prolonguen la supervivencia, aunque sí pueden ayudar a sobrellevar el tratamiento.

Homeopatía: sin respaldo. El Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia (NHMRC) revisó la evidencia disponible y concluyó que no hay ninguna condición de salud para la que exista evidencia confiable de su eficacia, y desaconsejó usarla en enfermedades crónicas o graves. Las asociaciones homeopáticas cuestionan los criterios del informe, pero en 2010 un comité científico del Parlamento británico llegó a una conclusión similar: sus remedios no rinden más que un placebo.

El riesgo: sustituir en vez de complementar

El mayor peligro no suele ser la terapia en sí, sino abandonar el tratamiento convencional. Un estudio de la Universidad de Yale publicado en el Journal of the National Cancer Institute comparó a 280 pacientes con cáncer curable que eligieron solo medicina alternativa con 560 que recibieron tratamiento convencional. El riesgo de muerte fue unas 2,5 veces mayor en el primer grupo, y más de cinco veces mayor en cáncer de mama.

También preocupan las interacciones. Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de EE.UU. (NCCIH), la hierba de San Juan reduce los niveles en sangre de numerosos fármacos, como anticonceptivos orales, el anticoagulante warfarina o el inmunosupresor ciclosporina.

Recomendaciones

Usar las terapias complementarias como apoyo, nunca como reemplazo de un tratamiento indicado.

Informar al médico de todos los suplementos, hierbas y remedios que se consumen.

Desconfiar de productos que prometan curar enfermedades graves.

Acudir a profesionales acreditados y regulados.

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