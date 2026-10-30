Trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia aumentan un 71% en tres décadas

Entre 1990 y 2023, la anorexia y la bulimia nerviosa han crecido un 71% en el mundo. La anorexia y la bulimia afectaban a 18.1 millones de personas en 2023, según un análisis de 204 países y territorios. La bulimia registró el mayor número de casos y el crecimiento más rápido. Las mujeres representan el 70% de las personas afectadas. El 41.2% de los casos se da entre los 10 y los 24 años, aunque la edad de mayor prevalencia varía entre la anorexia y la bulimia.

Así lo reflejó un estudio realizado por investigadores del Children’s Hospital de la Universidad Médica de Nanjing (China), publicado en la revista JAMA Psychiatry.

Las regiones de ingresos altos, en particular Australasia y Europa Occidental, presentan las tasas más elevadas. Sin embargo, los incrementos más pronunciados se registraron en regiones de Asia con rápida transformación socioeconómica, recogió EFE.

Los investigadores advierten que la carga de estos trastornos podría seguir creciendo hasta 2050. Especialistas consultados destacan la importancia de la detección temprana, el tratamiento especializado y más recursos en los sistemas de salud pública. También piden prestar atención a los mensajes sobre alimentación que circulan en redes sociales.

La voz de un experto

El estudio, que es de “muy buena calidad metodológica”, no solo pone de manifiesto que estos trastornos no solo no han disminuido, sino que van en aumento, especialmente la bulimia nerviosa, afirma Mario Gutiérrez-Bedmar, profesor de la Universidad de Málaga e investigador responsable del grupo de investigación consolidado Medicina Preventiva y Salud Pública del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).

El experto pide prestar más atención al papel de las redes sociales que, aunque pueden dar visibilidad a estos problemas, también “pueden lanzar mensajes equivocados precisamente a la población en el grupo de edad donde mayor es la prevalencia y que mayor uso hace de ellas”.

Señales que indican trastorno alimentario

Las señales suelen aparecer en tres áreas: conducta con la comida, pensamientos sobre el cuerpo y cambios físicos o emocionales. Una sola señal no confirma un trastorno, pero varios cambios persistentes merecen consulta con profesionales de salud mental o médica.

Señales de conducta

Evitar comidas, poner excusas para no comer o saltarse comidas con frecuencia.

Restringir de forma rígida ciertos alimentos, grupos alimentarios o cantidades sin indicación profesional.

Comer a escondidas, desarrollar rituales al comer o mostrar conductas inusuales, como cortar la comida en trozos muy pequeños o masticar y escupir.

Ejercicio excesivo, especialmente si continúa pese a enfermedad, lesión o si interfiere con la vida social.

Uso de laxantes, diuréticos, suplementos o productos para adelgazar sin indicación médica.

Señales emocionales y cognitivas

Preocupación constante por calorías, dietas, peso, “comida saludable” o la forma del cuerpo.

Miedo intenso a subir de peso, incluso cuando la persona está delgada.

Culpa, vergüenza, angustia o sensación de descontrol después de comer.

Autoestima muy ligada al peso o a la apariencia, y revisión frecuente del espejo o evitación de fotos y espejos.

Aislamiento social, evitar comer con otros y abandonar actividades que antes disfrutaba.

Señales físicas

Cambios rápidos o importantes de peso, ya sea pérdida o aumento.

Mareos, sensación de frío, desmayos, dificultad para concentrarse o dormir.

Problemas gastrointestinales frecuentes sin otra causa clara, como dolor abdominal o malestar estomacal.

Irregularidades menstruales o pérdida de la menstruación.

Signos de vómitos autoinducidos, como callosidades o heridas en los nudillos.

Conviene buscar evaluación pronto si estas conductas afectan la salud, el rendimiento escolar o laboral, las relaciones o la vida diaria; la desnutrición y los cambios físicos pueden empeorar progresivamente. Si hay desmayos, confusión, dolor torácico, vómitos frecuentes, sangre en el vómito o incapacidad para mantener líquidos o alimentos, se requiere atención médica urgente.

También te puede interesar:

· Algunos péptidos para el bienestar estarán disponibles en farmacias

· Descansar también es entrenar: por qué el ejercicio interdiario puede rendir más que el diario

· Claves para no caer en la “alimentación emocional” y no “morir en el intento”