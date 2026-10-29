Algunos péptidos para el bienestar estarán disponibles en farmacias

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció que las farmacias de formulación magistral podrán ofrecer temporalmente, con receta, BPC-157, TB-500, epitalon, MOTS-c, KPV y semax. La medida busca ofrecer una alternativa a productos vendidos sin regulación.

El HHS aclaró que la política no establece la seguridad ni la eficacia clínica de estos péptidos. Exige recetas individualizadas, ingredientes trazables, pruebas de calidad y reportes de seguridad.

Estas sustancias, que son cadenas cortas de aminoácidos unidos por enlaces químicos, se han promocionado en internet para diversos fines, desde la reparación de tejidos hasta la mejora de la piel, objetan médicos. Incluso los utilizan para promover la longevidad, aunque la evidencia científica que respalda estas afirmaciones aún no es concluyente.

Persisten dudas

No hay ensayos clínicos publicados que demuestren la eficacia de los péptidos en humanos para tratar afecciones. Médicos también advierten que los productos no regulados pueden estar contaminados o tener dosis incorrectas.

No obstante, queda la duda. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Salud y Servicios Humanos está trabajando para priorizar la prevención y la seguridad del paciente en la atención médica, lo que incluye abordar los riesgos de los péptidos del mercado negro”, declaró la agencia federal de salud en un comunicado publicado por la cadena ABC.

La decisión reaviva el debate sobre la formulación magistral. En julio, un panel independiente de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó incluir los seis péptidos en la lista de ingredientes que pueden utilizar ciertas farmacias para preparar medicamentos personalizados. En 2023, la FDA había clasificado 19 péptidos como no seguros para ese uso; Robert F. Kennedy Jr. cuestionó posteriormente la legalidad de esa medida.

“Esta política no otorga la aprobación de la FDA ni establece la seguridad y eficacia clínica. Requiere recetas personalizadas, ingredientes trazables, pruebas de calidad e informes de seguridad para responsabilizar a los fabricantes de preparados magistrales y ofrecer a los pacientes una alternativa a los vendedores no regulados”, advierten.

Quiénes deberían evitar los péptidos

La regla general es: cualquier persona, antes de administrarse péptidos, debería consultar con un médico o farmacéutico, pero hay grupos que deben evitarlos o requerir valoración especializada antes de usarlos. Muchos productos de péptidos no están regulados, pueden carecer de evidencia sólida de seguridad y eficacia, y la autoadministración inyectable añade riesgos de infección, dosis incorrecta y productos falsificados.

Lo deben evitar o consultar antes a un médico:

Durante el embarazo, lactancia o búsqueda de embarazo: deben evitarlos salvo indicación médica explícita, porque los efectos hormonales y sobre el desarrollo fetal o el lactante no están bien establecidos.

deben evitarlos salvo indicación médica explícita, porque los efectos hormonales y sobre el desarrollo fetal o el lactante no están bien establecidos. Personas con cáncer activo, antecedente reciente de cáncer o tumores sensibles a hormonas: algunos péptidos pueden estimular crecimiento celular o vías endocrinas; requieren evaluación por oncología antes de considerarlos.

algunos péptidos pueden estimular crecimiento celular o vías endocrinas; requieren evaluación por oncología antes de considerarlos. Personas con enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, pancreáticas o de la vía biliar: el riesgo de efectos adversos y complicaciones puede ser mayor, especialmente con péptidos tipo GLP-1 usados para peso o metabolismo.

el riesgo de efectos adversos y complicaciones puede ser mayor, especialmente con péptidos tipo GLP-1 usados para peso o metabolismo. Personas con diabetes, trastornos hormonales o inestabilidad metabólica: pueden necesitar ajustes de medicamentos y seguimiento médico; no deben iniciarse por cuenta propia.

pueden necesitar ajustes de medicamentos y seguimiento médico; no deben iniciarse por cuenta propia. Quienes toman medicamentos recetados, inmunosupresores o varios suplementos: existen posibles interacciones y cambios en la respuesta a tratamientos.

existen posibles interacciones y cambios en la respuesta a tratamientos. Niños, adolescentes y adultos mayores: deben tener evaluación individual por un profesional, por diferencias en metabolismo, comorbilidades y mayor riesgo de interacciones.

deben tener evaluación individual por un profesional, por diferencias en metabolismo, comorbilidades y mayor riesgo de interacciones. Deportistas sometidos a controles antidopaje: ciertos péptidos pueden estar prohibidos; conviene verificar la lista de sustancias antes de usarlos.

ciertos péptidos pueden estar prohibidos; conviene verificar la lista de sustancias antes de usarlos. Cualquier persona que considere inyectarse un producto comprado en línea o sin receta: no debería usarlo sin supervisión, debido a dudas sobre pureza, esterilidad, dosificación y procedencia.

Consulta antes si tienes una enfermedad crónica, antecedente oncológico, embarazo o lactancia, síntomas nuevos, cirugía próxima, o si el producto se promociona para “quemar grasa”, “antiaging”, crecimiento muscular o recuperación sin una indicación clínica clara. La decisión debe basarse en tu historia clínica, medicamentos actuales y, cuando corresponda, análisis y seguimiento —no en testimonios o publicidad.

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