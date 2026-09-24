El zumo de naranja activa genes vinculados con la salud vascular

Un ensayo clínico divulgado por el Centro de Ciencia del Zumo de Frutas sugiere que los compuestos bioactivos del zumo de naranja, especialmente la hesperidina, pueden modificar la actividad de genes relacionados con la función de los vasos sanguíneos y la circulación.

Los participantes que consumieron 330 mililitros de zumo de naranja 100% al día durante seis semanas mostraron cambios medibles en la expresión de distintos genes. El patrón observado podría favorecer los procesos vinculados con la relajación de los vasos sanguíneos y la función cardiovascular.

La investigación incluyó a 37 hombres sanos con una circunferencia de cintura elevada. Cada participante consumió zumo de naranja, una bebida de control con la misma cantidad de azúcar y una bebida de control con hesperidina añadida.

Aunque los compuestos cítricos demostraron actividad biológica, el estudio no registró mejoras significativas a corto plazo en la presión arterial ni en otros indicadores directos de salud vascular. Los resultados, por tanto, no prueban que el consumo diario de zumo prevenga las enfermedades cardíacas.

Piden estudios más prolongados

Los autores consideran que los cambios genéticos ofrecen una posible explicación para algunos trabajos anteriores que relacionaron el zumo de naranja o la hesperidina con una mejor función endotelial y una menor presión arterial. Sin embargo, esos resultados han sido variables y todavía se necesitan investigaciones con más participantes y mayor duración.

El zumo de naranja también aporta potasio, un mineral relacionado con el mantenimiento de una presión arterial normal. No obstante, el estudio fue pequeño, se realizó únicamente en hombres y no permite establecer recomendaciones médicas generales. Cualquier beneficio cardiovascular dependería del patrón completo de alimentación y del estado de salud de cada persona.

Propiedades del zumo de naranja

El zumo de naranja 100% aporta principalmente vitamina C, folato, potasio y compuestos vegetales antioxidantes, aunque contiene menos fibra y suele saciar menos que una naranja entera.

Vitamina C: contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, la formación de colágeno y la absorción del hierro. Un vaso de 225 ml aporta aproximadamente 125 mg de vitamina C, aunque la cantidad varía según la marca y la preparación.

contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, la formación de colágeno y la absorción del hierro. Un vaso de 225 ml aporta aproximadamente 125 mg de vitamina C, aunque la cantidad varía según la marca y la preparación. Folato o vitamina B9: participa en la formación de células sanguíneas y en procesos de división celular.

participa en la formación de células sanguíneas y en procesos de división celular. Potasio: ayuda al funcionamiento muscular y nervioso y al mantenimiento de una presión arterial normal. Un vaso de 240 ml puede aportar alrededor de 470–500 mg.

ayuda al funcionamiento muscular y nervioso y al mantenimiento de una presión arterial normal. Un vaso de 240 ml puede aportar alrededor de 470–500 mg. Compuestos vegetales: contiene carotenoides y polifenoles, como la hesperidina, que tienen actividad antioxidante.

contiene carotenoides y polifenoles, como la hesperidina, que tienen actividad antioxidante. Hidratación: está compuesto aproximadamente por un 90% de agua.

Cantidad de zumo de naranja adecuada

En una dieta equilibrada, una cantidad razonable de zumo de naranja es un vaso pequeño de unos 150 ml al día como máximo, preferiblemente 100% naranja y sin azúcares añadidos. Las guías recomiendan limitar el zumo —junto con los batidos— a 150 ml diarios porque contiene azúcares libres y aporta menos fibra que la fruta entera.

Si tomas zumo, considera 150 ml como una ración de fruta , pero no sustituyas habitualmente todas las raciones de fruta por zumo. Se aconseja no superar un vaso diario y que el resto de frutas se consuman enteras.

, pero no sustituyas habitualmente todas las raciones de fruta por zumo. Se aconseja no superar un vaso diario y que el resto de frutas se consuman enteras. Tómalo con una comida, en lugar de ir bebiéndolo poco a poco, para reducir el contacto de los azúcares con los dientes.

Evita los néctares y zumos con azúcar añadido.

En niños, la cantidad debe ser menor y ajustarse a la edad; no conviene ofrecer zumo como bebida habitual.

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