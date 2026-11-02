Lexus TZ, el nuevo SUV eléctrico de lujo con tres filas de asientos para la familia

Lexus quiere llevar su apuesta eléctrica a otro nivel con un modelo que no solo busca llamar la atención por su diseño.

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El nuevo TZ 2027 llega como una alternativa para quienes necesitan espacio para toda la familia, pero no quieren renunciar al lujo y al equipamiento característico de la marca japonesa.

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Este SUV es el eléctrico más grande de Lexus y tiene una configuración de tres filas de asientos. Su propuesta gira alrededor de la comodidad, la versatilidad y una experiencia de viaje más sofisticada para todos sus ocupantes.

Un SUV con espacio para toda la familia

La distribución interior es uno de sus principales atractivos. Las tres filas permiten transportar a varios pasajeros, mientras que el planteamiento general busca ofrecer una experiencia confortable tanto en los desplazamientos diarios como en viajes largos.

El Lexus TZ también representa la interpretación de la marca sobre cómo debe ser un SUV familiar de lujo en la era eléctrica. Su exterior, los acabados interiores y los recursos tecnológicos forman parte de una propuesta que combina elegancia y funcionalidad.

Llega el Lexus TZ 2027. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

La idea es ofrecer algo más que un vehículo de gran tamaño, con soluciones pensadas para mejorar la experiencia de quienes viajan a bordo.

Esta primera presentación permite descubrir su diseño, distribución y principales características, aunque todavía no corresponde a una prueba de manejo. Lexus tendrá que mostrar cómo se comporta el TZ en carretera y qué ofrece su sistema eléctrico cuando llegue el momento de conducirlo.

Esa evaluación llegará más adelante este año y permitirá conocer mejor sus capacidades.

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