Audi construirá su primera planta en EE.UU. con 4,500 empleos

Georgia se prepara para recibir uno de los proyectos industriales más importantes de Audi en Norteamérica. La marca alemana destinará cerca de $4,000 millones de dólares a la construcción de su primera planta de producción en Estados Unidos, una iniciativa que contempla la creación de unos 4,500 puestos de trabajo.

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El complejo estará ubicado en el Middle Georgia Megasite, en el condado de Peach, y tendrá capacidad para fabricar hasta 200,000 vehículos al año.

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La producción estará centrada en SUV de lujo destinadas al mercado norteamericano, aunque la compañía todavía no ha confirmado qué modelos ensamblará allí.

Una ubicación estratégica para Audi

La futura fábrica ocupará un terreno de 1,474 acres, cerca de la carretera estatal 96 y de la Interestatal 75. La zona ofrece acceso a proveedores, conexiones logísticas y vías de transporte que facilitarán la distribución de vehículos.

Audi busca acercar su producción a los compradores de Estados Unidos y reducir su exposición a los aranceles de importación y a las fluctuaciones cambiarias. Fabricar localmente también le permitiría competir en mejores condiciones dentro del segmento de SUV premium.

Cuándo comenzará la producción

El calendario contempla iniciar los trabajos en el terreno en 2027 y avanzar con la construcción de las instalaciones durante 2028.

La compañía prevé alcanzar la producción plena en 2031, aunque su comunicado sitúa el inicio de la fabricación a comienzos de la próxima década.

El proyecto también incluye capacitación para los futuros trabajadores. Georgia Quick Start, el programa estatal de formación laboral, colaborará con Audi para preparar al personal mediante centros educativos y técnicos de la región.

Así luce el Audi A2 e-tron. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

La apuesta de Volkswagen por Estados Unidos

La inversión se suma a otros proyectos del Grupo Volkswagen en el país, entre ellos la fábrica de Scout Motors en Carolina del Sur, destinada a producir SUV y pick-ups.

Para Audi, la nueva planta representa una oportunidad de fortalecer su presencia en Norteamérica y adaptar mejor su oferta a las preferencias locales. Aunque todavía faltan varios años para que salgan los primeros vehículos de la línea de montaje, la iniciativa marca un cambio importante en la estrategia industrial de la compañía.

Los modelos que finalmente se fabriquen en Georgia serán clave para medir el impacto de la inversión. Si la planta cumple sus objetivos, Audi tendrá una nueva base de producción para competir con fabricantes de lujo que ya ensamblan vehículos en Estados Unidos.

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