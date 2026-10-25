Rivian prueba su nuevo sistema de manejo asistido por invitación

Llegar a destino sin tener que gestionar cada giro o incorporación es la apuesta de Rivian con su nueva tecnología de asistencia.

Lee también: Volkswagen ID.Buzz prepara su regreso a EE.UU. con menor precio

La marca comenzó a ofrecer Point to Point a un grupo reducido de propietarios, que podrán probar sus capacidades antes de que llegue a más usuarios. Por ahora, el acceso es por invitación y está limitado a California y Florida.

Puedes leer: El Blazer EV 2027 sube de precio y sus ventas se hunden

La función forma parte del programa Autonomy Early Access y no tiene costo adicional para los seleccionados. Rivian espera ampliar su disponibilidad a todos los suscriptores de Autonomy+ en 2027, una vez que reúna más información sobre su funcionamiento en condiciones reales.

Así funciona la nueva tecnología de Rivian

Point to Point amplía las capacidades de Universal Hands-Free, el sistema que permite conducir sin mantener las manos en el volante dentro de determinadas condiciones. La nueva función combina esa tecnología con la navegación para gestionar giros, circular por calles e incorporarse a autopistas siguiendo una ruta establecida.

Para interpretar el entorno, utiliza sensores con cobertura de 360 grados y el Large Driving Model, el software desarrollado por Rivian para procesar la información captada por las cámaras.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre manejar con asistencia y dejar que el auto conduzca por su cuenta. Point to Point es un sistema de nivel 2, por lo que el conductor debe mantener la atención y estar preparado para intervenir en cualquier momento.

Quiénes pueden participar en las pruebas

La convocatoria está dirigida a propietarios del Rivian R2 y de los R1 de segunda generación que tengan una suscripción activa a Autonomy+. Los modelos R1 de primera generación y los propietarios de Canadá quedan fuera de esta fase.

Para solicitar el acceso, los interesados deben ingresar a su cuenta en Rivian.com y buscar la sección Autonomy Early Access. La inscripción no garantiza una invitación, ya que la compañía también considera el uso previo de sus sistemas de asistencia, el historial reciente de seguridad y la diversidad de modelos y regiones.

Quienes sean seleccionados tendrán que utilizar las funciones de prueba semanalmente, informar sobre posibles fallas y completar encuestas mensuales. También deberán aceptar condiciones relacionadas con el intercambio de datos de ubicación y cámaras.

El Rivian R2, potencial rival del Tesla Model Y. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

La expansión general está prevista para 2027

Participar implica dedicar tiempo a las pruebas y compartir información, sin recibir una compensación económica. Además, Rivian puede revisar la permanencia de los usuarios cada 30 días y retirarles el acceso sin previo aviso.

James Philbin, vicepresidente sénior de Autonomía e IA de Rivian, señaló que la compañía busca lanzar esta primera experiencia pública antes de que termine el año. La expansión a todos los suscriptores de Autonomy+ está prevista para 2027.

Aunque el programa comienza en dos estados, la marca también tendrá en cuenta el interés registrado en otras regiones para orientar futuras ampliaciones. Así, los propietarios que no reciban una invitación en esta etapa podrán dejar constancia de su interés sin necesidad de presentar otra solicitud.

Seguir leyendo:

El 83% de los españoles usa IA para decidir qué comprar

California permitirá devolver autos usados, pero hay un costo

Los autos compactos pierden espacio en el mercado estadounidense