Lincoln tendrá menos de 300 concesionarios en Estados Unidos

Comprar un Lincoln podría implicar recorrer más kilómetros en algunas zonas de Estados Unidos.

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La marca de lujo de Ford quiere cerrar 2027 con menos de 300 concesionarios, una reducción importante frente a los 387 puntos de venta que tiene actualmente y los 797 que operaban a finales de 2019.

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La estrategia busca concentrar las ventas en establecimientos más sólidos, capaces de invertir en mejores instalaciones y ofrecer una atención más completa. Según Lincoln, el volumen de autos vendidos por concesionario se ha duplicado en los locales que continúan abiertos.

Menos tiendas, pero más rentabilidad

La reorganización comenzó en 2023 y ya muestra resultados financieros positivos para los distribuidores exclusivos de la marca. Lincoln espera que estos negocios terminen 2026 con su tercer mejor año en rentabilidad.

El desafío será mantener la cercanía con los clientes. Una red más pequeña puede obligar a algunos compradores a desplazarse más para adquirir un auto o recibir servicio técnico. La apuesta de la compañía es que unas instalaciones mejor equipadas compensen esa distancia.

Las ventas caen y el Corsair busca regresar

La reducción de concesionarios coincide con un periodo complicado para Lincoln. Entre enero y septiembre de 2026, sus ventas en Estados Unidos cayeron 12%, en buena medida por la desaparición del Corsair, cuya producción terminó a finales de 2025.

El modelo regresará como Lincoln Corsair Hybrid 2027, importado desde China. Sin embargo, esa decisión también plantea retos por los aranceles que afectan a los vehículos fabricados en ese país.

El Nautilus, otro modelo producido allí, afronta actualmente un arancel del 52,5%, y Ford planea dejar de importar Lincoln desde China para el mercado estadounidense a partir de 2030.

Lincoln Nautilus 2027. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

Concesionarios exclusivos y nuevos modelos

Lincoln también busca diferenciar sus establecimientos de los concesionarios Ford. Su concepto “vitrine”, caracterizado por fachadas de vidrio y espacios dedicados exclusivamente a la marca de lujo, ya suma cerca de 200 tiendas exclusivas. Recientemente, la compañía celebró la apertura de la número 100 construida bajo ese diseño.

A futuro, uno de los proyectos que se mencionan es un SUV de lujo con capacidades todoterreno, basado en el Ford Bronco y previsto, según reportes, para alrededor de 2029. Podría competir con modelos como el Mercedes-Benz Clase G y el Land Rover Defender, aunque Ford todavía no ha confirmado su producción.

Con la meta de bajar de 300 concesionarios, Lincoln entra en una etapa decisiva. La marca necesita demostrar que una red más reducida puede mejorar la rentabilidad sin alejar a sus clientes ni perder terreno en el competitivo mercado de los autos de lujo.

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