Volkswagen limitará la carga del ID.4 por riesgo de incendio

Volkswagen tomó medidas preventivas para reducir los riesgos asociados con la batería de su SUV eléctrico ID.4.

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La marca llamó a revisión a 22,524 unidades en Estados Unidos y estableció un límite de carga del 80% mientras trabaja en una solución definitiva.

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La campaña incluye vehículos de los años modelo 2023, 2024, 2025 y 2026. El inconveniente está relacionado con la posibilidad de que la batería de alto voltaje sufra un proceso térmico capaz de desencadenar un incendio.

La batería, en el centro de la alerta

Según la documentación presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), determinadas condiciones de carga podrían favorecer la propagación térmica cuando la batería supera el 80% de capacidad.

Para disminuir el riesgo, Volkswagen prevé aplicar una actualización remota que impida superar ese porcentaje. Los propietarios también pueden configurar manualmente el límite desde los ajustes de carga del vehículo.

La restricción reducirá la autonomía disponible, pero busca minimizar los riesgos mientras se desarrolla la reparación. Por ahora, la marca no ha confirmado cuándo estará lista la solución definitiva.

Qué deben hacer los propietarios

Los vehículos afectados fueron fabricados entre enero de 2023 y febrero de 2025. Los conductores pueden comprobar si su unidad está incluida en la campaña mediante el número de identificación vehicular (VIN) en la página oficial de la NHTSA.

Referencia del Volkswagen ID.4 2024. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Volkswagen tiene previsto enviar las primeras cartas informativas alrededor del 27 de noviembre de 2026. Posteriormente, notificará a los propietarios cuando la reparación esté disponible.

El retiro no exige dejar de conducir el ID.4 ni estacionarlo al aire libre. La recomendación principal es mantener la carga por debajo del límite establecido y seguir las instrucciones de seguridad de la marca.

El ID.4 ya había enfrentado otra campaña

Esta no es la primera revisión relacionada con la batería de este SUV eléctrico. En enero de 2026, Volkswagen anunció otra campaña que abarcó 43,881 unidades de los años modelo 2023 a 2025 por un posible sobrecalentamiento de la batería de alto voltaje.

La nueva alerta vuelve a poner el foco en la seguridad de los vehículos eléctricos de la marca en Estados Unidos. Para quienes tengan un ID.4 de los años señalados, lo más prudente es verificar el VIN y ajustar la carga al 80% sin esperar a recibir la notificación por correo.

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