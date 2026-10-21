GM prepara una larga pausa en Lansing tras el fin del CT5

El futuro de una de las fábricas de Cadillac en Michigan depende de un sedán. Cuando el CT5 actual salga de producción en diciembre de 2026, la planta Lansing Grand River se quedará sin modelos que ensamblar y podría pasar cerca de 18 meses inactiva mientras recibe las modificaciones necesarias para fabricar a su sucesor.

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General Motors todavía no ha confirmado cuánto durará la pausa ni cuándo se reanudarán las operaciones. Lo que sí está previsto es que 350 trabajadores afronten despidos temporales a partir del 14 de enero de 2027.

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El final del CT5 abre un periodo de incertidumbre

La situación de Lansing Grand River responde a los cambios en la gama de Cadillac. La fábrica ya dejó de producir el CT4 y el Chevrolet Camaro, por lo que el CT5 se convirtió en su único modelo.

La próxima generación del sedán está prevista para el año modelo 2029. Antes de comenzar a fabricarla, GM tendrá que reacondicionar las instalaciones, un proceso que podría explicar la prolongada interrupción.

La compañía prevé reincorporar a los 350 empleados afectados cuando se reanude la actividad. Sin embargo, todavía falta conocer el calendario definitivo, un dato clave para los trabajadores y los proveedores que dependen de la planta.

Buick y Camaro aparecen entre las posibilidades

El regreso del CT5 no es el único escenario que despierta interés. También circulan versiones sobre la posible producción de un nuevo sedán Buick y una futura generación del Chevrolet Camaro en Lansing.

Ambos modelos podrían compartir la plataforma Alpha 2 de General Motors, pero ninguno tiene confirmación oficial. Por ahora, el único vehículo previsto para la fábrica es el próximo CT5.

Si los otros proyectos avanzan, la planta podría recuperar una producción más diversificada. De momento, sin embargo, no hay garantías de que eso ocurra.

Cadillac CT5 2026. Crédito: Cadillac. Crédito: Cortesía

Los planes eléctricos quedaron atrás

Lansing también estuvo vinculada a una inversión de $1,250 millones de dólares para preparar sus instalaciones para vehículos eléctricos. GM canceló ese plan ante unas condiciones de mercado que dejaron de justificar la inversión.

Por ahora, la estrategia apunta a mantener la producción de vehículos con motores de combustión. La pausa prevista no significa que la fábrica vaya a cerrar definitivamente, sino que necesita adaptarse para recibir al próximo sedán de Cadillac.

La gran incógnita sigue siendo cuánto tiempo permanecerán detenidas las líneas y si GM aprovechará la transición para incorporar nuevos modelos. Hasta que la compañía ofrezca más detalles, los trabajadores tendrán que esperar para conocer cuándo volverán a sus puestos y qué futuro les espera a las instalaciones de Lansing.

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