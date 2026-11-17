Ante las interrupciones tecnológicas que se han presentado en los últimos días en el país, el vicepresidente James David Vance descartó una posible situación de emergencia en los próximos días y por lo tanto no considera primordial realizar compras suministros de forma compulsiva, pero recomendó a los ciudadanos siempre estar preparados para hacerle frente a cualquier eventualidad.

“Muchos de mis amigos me han preguntado si deberían prepararse para construir un búnker o abastecerse de comida y agua. Mi respuesta es no. No prevemos una crisis inminente, pero hay que estar preparados para todo.

Queremos asegurarnos de prevenir los peores escenarios, pero también estamos preparados para ellos”, indicó durante una entrevista concedida a la cadena Fox News.

Desde hace algunas semanas, en al menos 33 países se emitió la recomendación dirigida a los hogares para mantener suministros de emergencia, alimentos y agua para al menos 72 horas.

? Vance: We don’t see a “CRISIS coming down”



Vice President JD Vance: “Should we be preparing to build a bunker or to stock up on food and water? And my answer to that is no.”



“We don’t see a crisis coming down the pike.”



“What the president has been so successful at is? pic.twitter.com/GKWe93nZJ3 — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) November 17, 2026

Con respecto a Estados Unidos, el republicano de Ohio aclaró que una de las políticas promovidas por el presidente Donald Trump consiste en estar siempre preparados para sobrevivir temporalmente si fuera necesario.

“Gran parte de lo que se está informando se refiere simplemente a una buena gestión gubernamental básica, a garantizar que nuestras fuerzas armadas estén preparadas, Dios no lo quiera, si se produjera una crisis, pero no prevemos ninguna crisis a la vista.

En parte, el éxito del presidente radica en garantizar que reinvirtamos en Estados Unidos y que estemos mejor preparados para las crisis. Esto no significa que una crisis sea inminente, sino que contamos con un gobierno que se está preparando para ella”, puntualizó.

Un punto controversial es que, desde el mes pasado, Dan Bongino, ex subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), ya había sugerido a la población estar preparada para lo que describió como “tiempos turbulentos”.

“La mejor manera de reducir la ansiedad y el pánico en tiempos turbulentos es estar preparado. Tengan una radio de emergencia, pilas, alimentos de emergencia, sistemas para recolectar agua de lluvia y filtrarla, y pastillas potabilizadoras”, externó en el podcast “The Dan Bongino Show”.

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