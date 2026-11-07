Rudy Giuliani advierte que J.D. Vance podría ser “una opción peligrosa para la presidencia”

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, advierte que James David Vance, segundo hombre de mayor importancia en la Casa Blanca, podría ser “una opción peligrosa para la presidencia” en caso de representar al Partido Republicano en 2028.

Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el abogado de 82 años quien 12 meses atrás recibió un indulto del presidente Donald Trump después de ser acusado por los demócratas de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, no titubeó al enviarle un mensaje directo a quien figura como la opción con más respaldo de los republicanos para disputarle la presidencia a los demócratas en un par de años.

“Veo potencial presidencial en usted. También veo ciertos peligros en su personalidad, que lo convierten en una opción peligrosa para la presidencia”, expresó.

America's Mayor Live (1054) Analyzing Vice President JD Vance's Response to Midterm Election Results https://t.co/MAbYHJukal — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 5, 2026

El señalamiento del conservador neoyorquino que terminó en bancarrota y sin la posibilidad de litar ni ejercer la abogacía en el estado de Nueva York ni en el Distrito de Columbia por haber difamado a dos extrabajadoras electorales de Georgia, surgió ante la justificación de J.D. Vance de la derrota experimentada por el Partido Republicano en las elecciones intermedias.

“Para ser presidente, hay que tener flexibilidad mental, no dejar que los eslóganes dominen el pensamiento. Esa es la impresión que me dio cuando dijo que la guerra había determinado las elecciones. No estuvo determinado principalmente por la guerra. La guerra fue un factor secundario”, subrayó.

Giuliani se sumó a las voces de otros conservadores quienes han optado por alinearse a Donald Trump al poner en duda un posible respaldo al vicepresidente si éste decidiera lanzarse en busca de la Casa Blanca en los próximos meses.

“Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé”, señaló el magnate neoyorquino al ser cuestionado si pensaba respaldar una hipotética postulación a la candidatura presidencial de quien es considerado su mano derecha.

Cabe señalar que, desde la declaración de guerra emitida por Trump a Irán, el político de Ohio había dado muestra de no compartir dicha postura, lo cual, a partir de ese momento, marcó cierto grado de distanciamiento entre ambos republicanos.

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