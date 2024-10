Hija de Rudy Giuliani afirma que “Trump destruye todo lo que toca”

Caroline Rose Giuliani, hija del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, asegura que Donald Trump termina destruir todo lo que está a su alrededor y como ejemplo cita a su familia.

A principios de esta semana, la revista Vanity Fair publicó un ensayo escrito por Caroline Rose donde se refiere a lo nocivo que puede ser vincularse con el republicano que aspira volver a gobernar al país.

“Trump destruye todo lo que toca. Vi cómo le pasó a mi familia. No permitan que le pase a la suya ni a nuestro país”, indicó.

Y es que, desde las elecciones de hace cuatro años, Rudolph William Louis Giuliani ha enfrentado problemas legales y financieros debido al respaldo que le brindó a Trump, primero como abogado y después por seguirle el cuento de que los demócratas le habían robado las elecciones.

El abogado de 80 años incluso fue demandado por Ruby Freeman y Shaye Moss, dos extrabajadoras electorales a quienes acusó, sin pruebas de por medio, de haber participado en el supuesto plan de alterar los resultados de las elecciones para favorecer a Joe Biden.

Debido a ello, Giuliani fue demandado y, después de juzgarlo, se le estableció una millonaria multa que lo obligó a declararse en quiebra, pues carecía de los 148,000,000 de dólares que se le ordenó cubrirle a sus víctimas de difamación.

La hija de Rudy Giuliani apoya a Kamala Harris con la esperanza de que le impida a Donald Trump volver a la Casa Blanca. (Crédito: Louis Lanzano / AP)

Lo más controversial del tema es que Donald Trump no ha movido un solo dedo para tratar de ayudarlo.

Actualmente, el abogado neoyorquino está por perder un departamento de lujo en el Upper East Side de Manhattan y un condominio en Florida.

Al respecto, Caroline Rose Giuliani reconoce sentirse atemorizada ante la posibilidad de que su progenitor pueda terminar tras las rejas.

“Es algo terrible en que pensar. Me hace sentir un miedo tremendo y no me gusta”, reconoció en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Después de atestiguar las consecuencias que surgen por apoyar a Donald Trump, la mujer de 35 años optó por respaldar la candidatura de la demócrata Kamala Harris.

“Soy la persona indicada para recordarles a los estadounidenses cuán calamitoso puede ser estar asociado con Trump.

Kamala Harris nos guiará hacia un futuro más brillante, pero solo si nos unimos detrás de ella”, manifestó.

