Subastas de autos en Los Ángeles: fechas y lugares para buscar carros baratos

Comprar un carro en una subasta de Los Ángeles puede ser una alternativa para quienes buscan un vehículo usado con un presupuesto limitado. Entre las opciones están las ventas de los Official Police Garages (OPG), empresas autorizadas que remolcan y almacenan vehículos para la ciudad y organizan remates abiertos al público. Weekly Vehicle Auctions in Los Angeles

La cita inmediata publicada por Hollywood Tow es el jueves 22 de octubre de 2026. Su catálogo incluye un Ford Fiesta 2019, un Ford Mustang 2013, un Toyota Prius 2010 y un Honda Civic 2002, entre otros vehículos.

Pero hay una diferencia importante entre encontrar una oportunidad y comprar barato: los autos se venden en el estado y lugar en que se encuentran, sin que eso garantice su funcionamiento. El precio que se obtiene al ganar la puja tampoco representa necesariamente todo lo que habrá que gastar para ponerlos a circular.

Dónde y cuándo son las subastas de carros en Los Ángeles

Los siguientes operadores publican ventas abiertas al público. Todos los horarios corresponden a la hora local de Los Ángeles.

Guía de subastas públicas de vehículos en Los Ángeles. Elaboración propia con información de Hollywood Tow, HCCS Tow y Ross Baker Towing. Crédito: Imagen creada por Georgina Elustondo | Impremedia

Los días, horarios y domicilios figuran en las páginas de los operadores. La venta del 22 de octubre de Hollywood Tow cuenta con un catálogo fechado; las otras citas corresponden a calendarios semanales que deben reconfirmarse antes de trasladarse.

Para noviembre, la frecuencia anunciada por Hollywood Tow permite tomar como referencia los jueves 5, 12 y 19. Son fechas derivadas de su calendario habitual, no convocatorias individuales confirmadas. No debe darse por programada una venta el 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, porque el operador excluye los feriados.

Los catálogos y las condiciones pueden consultarse en Hollywood Tow, HCCS Tow y Ross Baker Towing. El portal OPG Auction reúne información general sobre la red.

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Qué significa que un auto sea “incautado”

Aunque muchas búsquedas utilizan la expresión “autos incautados”, no todos los carros de estas subastas proceden de un decomiso relacionado con un delito. Hollywood Tow explica que sus vehículos fueron retenidos por distintos motivos y no reclamados por sus propietarios.

Muchas ventas corresponden a un procedimiento denominado lien sale. Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), permite recuperar importes adeudados por reparaciones, remolque o almacenamiento, siguiendo el procedimiento correspondiente.

Por eso, participar en uno de estos remates no equivale a comprar un auto revisado o certificado por la policía. Antes de ofertar hay que conocer la documentación que se entregará y el estado del vehículo.

Cómo participar paso a paso

1. Elegir el operador y revisar el catálogo. Anotar el número de lote, año, modelo y número de identificación del vehículo o VIN. Confirmar que el auto siga disponible y que la venta se mantenga en la fecha anunciada.

2. Consultar las condiciones de ingreso y pago. Los requisitos no son idénticos en todos los patios. HCCS informa que no exige licencia de concesionario y requiere identificación oficial con fotografía. Solo acepta efectivo y pide el pago completo inmediatamente después de ganar.

3. Llegar con tiempo para inspeccionar. La red OPG advierte que los horarios de revisión varían y que no se permite inspeccionar antes del día de venta. Conviene preguntar qué comprobaciones se autorizan: ver un carro estacionado no sustituye una prueba mecánica.

4. Fijar una oferta máxima. El límite debe considerar el costo total: adjudicación, cargos del operador, impuestos que correspondan, trámites, transporte y reparaciones. Pedir por adelantado el detalle de los cobros ayuda a evitar que una puja atractiva supere el presupuesto.

5. Pagar y organizar el retiro. HCCS exige retirar el vehículo el mismo día y llevar transporte propio para hacerlo. La página de Ross Baker, en cambio, publica un plazo hasta el viernes siguiente a las 12:00 p. m. antes de que se generen cargos de almacenamiento. Hay que confirmar qué regla se aplica a la compra concreta.

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Cuándo un carro de subasta puede dejar de ser barato

Los OPG advierten que venden los vehículos en su estado actual, con sus defectos, sin garantías ni reembolsos. Un precio bajo puede perder atractivo si después aparecen fallas de motor, daños estructurales o reparaciones costosas.

También hay que revisar el tipo de documentación, los requisitos de transferencia y registro, y si corresponde una inspección de emisiones o smog check. El DMV establece requisitos y excepciones según las características del vehículo.

Si no se puede comprobar el funcionamiento o verificar los documentos antes de ofertar, esa incertidumbre debe reflejarse en el presupuesto. Y si el auto requiere una grúa para retirarlo, ese costo debe calcularse antes de levantar la mano.

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