Kia Sorento PHEV 2027 sube $5,600 por un cambio de gama

Comprar el Kia Sorento híbrido enchufable será más costoso en 2027, aunque el aumento tiene una explicación concreta. La marca decidió retirar la versión EX, que hasta ahora funcionaba como puerta de entrada a esta alternativa electrificada, y dejar únicamente la X-Line SX-Prestige, la configuración más equipada.

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El resultado se nota en el precio inicial, que ahora alcanza los $55,385 dólares, incluidos los gastos de destino.

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Son $5,600 dólares más que el precio de partida del modelo 2026, una diferencia que responde principalmente a la eliminación de la versión más económica.

Kia concentra la oferta en la versión más equipada

El Sorento PHEV X-Line SX-Prestige AWD 2027 tiene un precio sugerido de $53,890 dólares, al que se agregan $1,495 dólares por destino y entrega. Aunque el salto parece considerable, la versión equivalente apenas cuesta $400 dólares más que el año anterior.

La decisión deja al híbrido enchufable como la alternativa más costosa de toda la familia Sorento en Estados Unidos. Las versiones convencionales de gasolina e híbridas arrancan en $34,085 dólares y llegan hasta los $49,485 dólares.

Más tecnología y comodidades de serie

La configuración X-Line SX-Prestige incorpora rines negros de 19 pulgadas, techo panorámico, asientos de piel con calefacción y ventilación en las plazas delanteras, y calefacción para los asientos de la segunda fila. También incluye volante calefactable, sistema de sonido Bose y asistencia Highway Driving Assist 2, que puede ayudar con los cambios de carril.

La novedad principal para 2027 es el sistema head-up display, que proyecta información en el campo de visión del conductor. El interior añade detalles decorativos con acabado de madera, mientras que los respaldos delanteros llevan el logotipo X-Line grabado.

Kia Sorento 2024. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Kia también incluye un cable de carga compatible con conexiones de Nivel 1 y Nivel 2, una solución práctica para quienes planean recargar el vehículo en casa.

Autonomía eléctrica y prestaciones

El sistema híbrido enchufable combina un motor turbo de cuatro cilindros y 1.6 litros con uno eléctrico. La potencia conjunta llega a 268 caballos y 270 libras-pie de torque, gestionados por una transmisión automática de seis velocidades y un sistema de tracción integral.

La batería de 14 kWh permite recorrer aproximadamente 31 millas en modo totalmente eléctrico, con una eficiencia estimada de 74 MPGe. Cuando se agota la carga, el consumo calculado es de 33 millas por galón. Kia estima que la autonomía combinada alcanza las 440 millas con el tanque lleno y la batería cargada, aunque la EPA todavía no ha publicado las cifras oficiales para 2027.

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