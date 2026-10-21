Toyota alista una transformación nunca antes vista para el Corolla

Toyota podría darle un giro importante al Corolla con su próxima generación. El plan apunta a fabricar el modelo en China a partir de 2028 y ofrecerlo con distintas tecnologías, desde motores de combustión hasta sistemas híbridos y una variante completamente eléctrica.

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La propuesta marcaría un cambio para uno de los nombres más conocidos de la industria automotriz.

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En lugar de apostar por una única solución mecánica, la marca buscaría adaptar el Corolla a las necesidades de cada mercado, en una etapa en la que los fabricantes chinos ganan terreno con sus vehículos eléctricos.

China será clave en la nueva etapa

La producción estaría a cargo de FAW-Toyota, la alianza entre Toyota y el grupo chino FAW. Fabricar allí permitiría a la compañía desarrollar una oferta más ajustada a ese mercado, donde marcas como BYD y Geely compiten con fuerza en el segmento eléctrico.

Por ahora, Toyota no ha confirmado los detalles técnicos de la futura versión eléctrica. Datos como la capacidad de la batería, la autonomía y el precio siguen pendientes, por lo que todavía no es posible saber cómo se posicionará frente a sus rivales.

El Toyota Corolla cumple 60 años y estrena una edición especial. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El prototipo ya adelantó el cambio de diseño

Una pista sobre el rumbo del modelo apareció en el Japan Mobility Show de 2025, donde Toyota presentó el Corolla Concept. El prototipo mostró una silueta más baja y estilizada, con una imagen futurista que se aparta de la apariencia del modelo actual.

La propuesta también reflejaba la intención de desarrollar un vehículo capaz de adaptarse a diferentes sistemas de propulsión. La idea no consiste únicamente en convertir el Corolla en un auto eléctrico, sino en mantener una familia que pueda responder a las preferencias de distintos compradores.

El Toyota GR Corolla 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota no abandonaría los motores tradicionales

La futura gama podría incluir versiones de gasolina, híbridas convencionales, híbridas enchufables y eléctricas. Esta estrategia le daría a Toyota margen para atender mercados donde la infraestructura de carga y la demanda de vehículos eléctricos evolucionan a ritmos diferentes.

El consejero delegado de Toyota, Koji Sato, ya había defendido durante la presentación del concepto que la prioridad debía ser crear un automóvil atractivo, independientemente de que utilizara una batería, un sistema híbrido, un híbrido enchufable o un motor de combustión.

Si los planes se concretan, el Corolla entrará en una nueva etapa sin renunciar necesariamente a las tecnologías que han acompañado su trayectoria. El reto para Toyota será combinar esa flexibilidad con una propuesta competitiva frente a fabricantes que avanzan con rapidez en la electrificación.

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