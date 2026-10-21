Pathfinder 2027, cuatro décadas de historia con sabor retro

La historia de la Nissan Pathfinder comenzó con un SUV compacto de dos puertas y una propuesta aventurera que, con el paso del tiempo, terminó conquistando a las familias.

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Ahora, cuatro décadas después de su debut, la marca japonesa quiere celebrar ese recorrido con una versión que recupera algunos detalles del modelo original sin renunciar a las comodidades de un vehículo moderno.

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La protagonista es la Pathfinder Special Edition 2027, una edición conmemorativa que apuesta por una combinación de colores poco habitual, elementos exclusivos y una dotación de equipamiento más completa. Su precio inicial es de $47,390 dólares con tracción delantera y de $49,390 dólares con tracción integral, sin incluir el cargo por destino.

Detalles que conectan con el modelo original

El homenaje a la Pathfinder de 1987 se nota especialmente en el interior. Los asientos combinan materiales TailorFit en negro y burdeos, una mezcla que recuerda la tapicería utilizada en la primera generación. Los paneles de las puertas mantienen esa combinación cromática para reforzar la identidad de esta edición.

Por fuera, los detalles rojos en las letras PATHFINDER del portón trasero y el emblema conmemorativo del pilar C ayudan a distinguirla del resto de la gama. También incorpora acentos burdeos en las tomas de aire de la parrilla y un grabado especial en el lado del pasajero que identifica la serie y recuerda el año de lanzamiento del modelo.

La propuesta llega en un momento importante para Nissan. La Pathfinder ya superó los dos millones de unidades vendidas y se fabrica en Smyrna, Tennessee, desde 2004.

Más equipamiento y un V6 de 284 caballos

La Special Edition suma rines negros de aleación de 20 pulgadas, techo panorámico, cortinillas para las puertas traseras y un sistema de sonido Bose con 12 bocinas. También dispone de asientos tipo capitán en la segunda fila, una configuración que reduce la capacidad de ocho a siete ocupantes.

La mecánica no presenta cambios. Bajo el cofre conserva un motor V6 de 3.5 litros que desarrolla 284 caballos de fuerza y 259 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades.

Otro punto a favor es su capacidad de remolque. Gracias al receptor de enganche incluido, puede pasar de las 3,500 a las 6,000 libras, una cifra destacada dentro de su categoría. Toda la gama también cuenta con pantalla táctil de 12.3 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad, la Pathfinder recibió el reconocimiento TOP SAFETY PICK+ 2026 del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS).

Precios y llegada a los concesionarios

La gama Nissan Pathfinder 2027 estará disponible en noviembre. La versión SV comienza en $39,990 dólares, mientras que la SL parte de $42,790 dólares. La Special Edition cuesta $47,390 dólares con tracción delantera y $49,390 dólares con tracción integral.

A esas cifras se suman $1,575 dólares por destino, por lo que los precios finales de la edición conmemorativa ascienden a $48,965 dólares y $50,965 dólares, respectivamente.

La Platinum, por su parte, comienza en $49,890 dólares, mientras que la Rock Creek con tracción integral parte de $45,390 dólares.

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