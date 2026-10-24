La sal de carretera puede oxidar tu auto: así puedes protegerlo

El auto puede terminar el invierno con algo más que suciedad en la carrocería. En las regiones de Estados Unidos donde se esparce sal para combatir el hielo, los residuos que quedan después de cada trayecto pueden favorecer la aparición de óxido, especialmente si la pintura tiene arañazos o pequeños desconchones.

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La sal se mezcla con el agua de la nieve derretida y forma una solución que facilita la corrosión de las superficies metálicas expuestas.

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Si esa mezcla permanece en contacto con una zona dañada, el óxido puede avanzar sin que el conductor lo note hasta que aparecen manchas, burbujas o pintura desprendida.

Por qué la sal representa un riesgo para la carrocería

La sal de carretera ayuda a reducir el punto de congelación del agua y permite combatir el hielo en determinadas condiciones. Sin embargo, cuando se acumula en la carrocería, los pasos de rueda y los bajos, también puede acelerar el deterioro de las superficies metálicas.

La pintura actúa como una barrera protectora, pero las piedras, los arañazos y el desgaste pueden dejar pequeñas áreas expuestas. Si la humedad salina llega al metal, comienza un proceso de corrosión que puede extenderse por debajo del acabado.

Por eso, no conviene esperar a que aparezcan manchas rojizas para revisar el estado del auto. Una marca pequeña puede parecer inofensiva y terminar requiriendo una reparación más compleja.

Nieve en la carretera. Crédito: Kiichiro Sato | AP

Cinco formas de proteger tu auto durante el invierno

La mejor defensa consiste en retirar los residuos con regularidad y mantener la pintura en buenas condiciones. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de corrosión.

Lava el auto con frecuencia. La periodicidad depende de cuánto conduzcas y de las condiciones de la carretera. Un lavado sin contacto puede retirar buena parte de la suciedad sin recurrir a cepillos.

Presta atención a los bajos. La sal también se acumula debajo de la carrocería y en los pasos de rueda. Si el servicio está disponible, elige un lavado que incluya estas zonas y sigue las recomendaciones del fabricante.

Protege la pintura. Aplicar cera o un sellador compatible facilita la limpieza y añade una barrera superficial frente a los contaminantes. Eso sí, no sustituye la reparación de los daños existentes.

Repara los desconchones cuanto antes. Si una piedra levanta la pintura y deja el metal al descubierto, conviene corregir el daño antes de que la humedad y la sal favorezcan la aparición de óxido.

Consulta por tratamientos anticorrosión. Algunas soluciones profesionales protegen los bajos y las cavidades de la carrocería. Antes de aplicarlas, verifica que sean adecuadas para tu modelo y que no interfieran con drenajes, frenos o componentes eléctricos.

Nieve, lluvias intensas, bajas temperaturas y vientos fuertes. Crédito: David Zalubowski | AP

Cómo reconocer los primeros signos de óxido

No todas las manchas blancas indican daños permanentes. En ocasiones, basta con lavar correctamente el auto para recuperar su aspecto. Sin embargo, las burbujas en la pintura, los bordes levantados y las manchas rojizas que reaparecen pueden revelar un problema más serio.

Cuando la corrosión ya está presente, pulir la superficie no suele ser suficiente. Puede ser necesario retirar la pintura afectada, eliminar el óxido y reconstruir las capas protectoras.

Si el deterioro alcanza piezas estructurales, la reparación puede complicarse y resultar más costosa. Por eso, revisar la carrocería después de los meses más fríos y atender los daños pequeños a tiempo puede marcar una diferencia importante.

La sal cumple una función útil para mejorar la seguridad en carreteras heladas, pero sus residuos merecen atención. Un lavado oportuno, la protección de la pintura y una revisión periódica son medidas sencillas para ayudar a conservar el auto en mejores condiciones.

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