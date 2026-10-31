EE.UU. registra más de 350,000 choques con animales al año

Un venado que cruza de repente puede convertir un viaje tranquilo en una situación peligrosa. En Estados Unidos, estos encuentros forman parte de un problema que deja cientos de miles de accidentes cada año, con miles de personas heridas y cientos de víctimas mortales.

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Un estudio de la Fundación AAA para la Seguridad Vial, publicado en octubre de 2026, calcula un promedio anual de 353,800 choques relacionados con animales, 49,725 heridos y 277 fallecidos.

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La investigación revisó datos federales correspondientes al periodo de 2020 a 2024 y encontró que el peligro aumenta especialmente durante el otoño.

Octubre y noviembre son los meses más peligrosos

Los dos últimos meses del otoño concentran el 32% de los choques con animales, pese a representar el 18% de los accidentes registrados durante el año. El movimiento de los venados y su presencia cerca de las carreteras contribuyen a elevar el riesgo.

Toyota Crown 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El entorno también influye, y mucho. El 62% de estos accidentes ocurre en zonas rurales, mientras que cerca del 70% sucede durante la noche, al amanecer o al atardecer. El Medio Oeste concentra la mitad de los casos analizados.

Las cifras muestran, además, un incremento de los siniestros reportados, que pasaron de 303,303 en 2020 a 400,948 en 2024.

Esquivar al animal puede terminar peor

Cuando un animal aparece delante del auto, el primer impulso suele ser girar bruscamente para evitar el impacto. Sin embargo, esa maniobra puede provocar una salida de la vía, un vuelco o una colisión contra otro vehículo.

Entre los ocupantes de autos y camionetas fallecidos en estos accidentes, el impacto contra un objeto fijo, como un árbol, fue el evento más grave en el 33% de los casos. Los vuelcos representaron el 28%.

Por eso, mantener una velocidad prudente y estar atento a los bordes de la carretera resulta fundamental. Si aparece un venado, lo más recomendable suele ser frenar con firmeza y mantener el auto en su carril, siempre que las condiciones permitan hacerlo con seguridad.

Hyundai Kona 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Los motociclistas afrontan el mayor peligro

Aunque los ocupantes de autos y camionetas representan la mayoría de los heridos, los motociclistas concentraron el 47% de las muertes relacionadas con estos accidentes.

La diferencia tiene una explicación evidente. Quienes viajan en moto carecen de la protección de una carrocería y pueden sufrir lesiones graves al golpear directamente al animal o perder el control.

La recomendación es extremar las precauciones en carreteras rurales, especialmente durante las horas de poca visibilidad. Reducir la velocidad, utilizar correctamente las luces y prestar atención a los márgenes de la vía puede dar al conductor más tiempo para reaccionar.

El informe también advierte que los registros oficiales podrían quedarse cortos, ya que no todos los accidentes se denuncian. Por eso, la precaución sigue siendo esencial, sobre todo en otoño y en las rutas donde es habitual encontrar fauna silvestre.

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