Tomasz Kosowski fue declarado culpable de asesinato en primer grado en septiembre por la muerte de Steven Cozzi, de 41 años, quien desapareció en marzo de 2023.

El juez Joseph Bulone dictó el veredicto después de que el acusado, quien se representó a sí mismo en el juicio por asesinato, renunciara a su derecho a un juicio con jurado. El juez también determinó que el asesinato se cometió por lucro y de manera fría, calculada y premeditada, sin ninguna justificación moral o legal, factores agravantes que lo hicieron merecedor de la pena de muerte.

Durante la audiencia de sentencia, Bulone afirmó que los dos factores agravantes superaban varias circunstancias atenuantes, en particular que el asesinato fue frío, calculado y premeditado.

“Por lo tanto, el tribunal concluye que el acusado, según las leyes del estado de Florida, ha perdido su derecho a vivir”, declaró Bulone. En consecuencia, se ordena y dicta sentencia a muerte contra el acusado Tomasz Kosowski por el asesinato de Steven Cozzi.

Kosowski será entregado al Departamento Correccional de Florida y se le asignará un defensor público si decide apelar, declaró el juez.

Los fiscales afirmaron que Kosowski tenía una obsesión maliciosa y personal con Cozzi, quien representaba a los acusados ​​demandados por el cirujano cuando este desapareció de su bufete, y que planeó el asesinato de forma metódica y sistemática.

Kosowski no presentó testigos ni declaró en su propia defensa durante el juicio por asesinato, que duró siete días.

Los fiscales argumentaron que, si bien el cuerpo de Cozzi nunca fue encontrado, las pruebas demostraban que estaba muerto y que Kosowski lo había asesinado.

En resumen, la abrumadora totalidad de las pruebas en este caso demuestran que tenía una obsesión, que se preparó, que tenía un plan, que lo llevó a cabo y que lo asesinó el 21 de marzo de 2023, declaró el fiscal adjunto Nathan Vonderheide durante su alegato final en el juicio.

Según Vonderheide, dichas pruebas incluían la sangre de Cozzi encontrada en el baño de su bufete, donde, según él, ocurrió un incidente violento, y en la camioneta de Kosowski.

Añadió que Kosowski fue visto en un video de vigilancia entrando a la oficina con una caja de cartón Gorilla el día de la desaparición de Cozzi, y saliendo horas después con una carretilla muy pesada.

La fiscalía alegó que Kosowski se deshizo del cuerpo de Cozzi en un contenedor de basura, que fue llevado a un vertedero.

Tras el veredicto de culpabilidad, los padres y el esposo de Cozzi expresaron el dolor de no haber podido darle sepultura.

“Lo más insoportable es que nunca pudimos traer a Steven a casa”, declaró su esposo, Michael Montgomery, ante el tribunal. “No puedo describir el horror que esto nos ha causado a mí y a todos los seres queridos de Steven. Siento una rabia indescriptible”.

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