Ford imagina un auto que se estaciona solo para frustrar robos

¿Y si un auto pudiera cambiar de lugar al detectar que alguien intenta robarle las llantas o acceder a su carga? Esa es la idea que Ford explora en una solicitud de patente publicada en Estados Unidos, con un sistema capaz de modificar la posición del vehículo para dificultar el trabajo de los ladrones.

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La propuesta, divulgada el 15 de octubre de 2026, contempla el uso de cámaras y sensores para identificar situaciones sospechosas mientras el auto está estacionado.

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Sin embargo, todavía no es una tecnología aprobada para producción y la marca no ha confirmado si piensa incorporarla a alguno de sus modelos.

Maniobras para proteger las piezas más expuestas

El documento describe distintas estrategias según el tipo de robo que se quiera evitar. Para proteger las llantas, el vehículo podría buscar una posición que dificulte el acceso, como un espacio estrecho entre otros autos o una superficie irregular.

Si el riesgo está en la carga, el sistema podría acercar la parte trasera a una pared para bloquear el acceso al maletero. También contempla bajar la suspensión neumática, cuando el vehículo disponga de ella, para dificultar que alguien alcance componentes ubicados debajo de la carrocería, como el convertidor catalítico.

La intención es reducir las oportunidades de robo sin depender exclusivamente de alarmas o avisos al teléfono del propietario.

Así detectaría una situación sospechosa

La tecnología podría activarse de diferentes maneras. El conductor tendría la opción de habilitarla desde una aplicación o la pantalla del auto, mientras que las cámaras podrían reconocer objetos de valor expuestos. Otra posibilidad sería recibir información sobre zonas con una mayor incidencia de robos mediante sistemas conectados e inteligencia artificial.

Si el vehículo considera que debe cambiar de lugar, podría desplazarse hasta otro espacio de estacionamiento. Cuando no resulte conveniente realizar la maniobra de forma autónoma, el sistema podría recomendar al conductor una ubicación más segura.

La solicitud también plantea interrogantes sobre el uso de datos de ubicación y la manera en que se identificarían los riesgos. Ford no ha detallado cómo resolvería esos aspectos ni cuáles serían las condiciones de funcionamiento.

AEV FX370 Ford Super Duty. Crédito: AEV. Crédito: Cortesía

Una patente que todavía no garantiza su llegada al mercado

La solicitud fue presentada el 11 de abril de 2025 por Ford Global Technologies y se publicó con el número 19/176,471. Su estado es importante, porque registrar una idea no significa que haya recibido la aprobación definitiva ni que vaya a convertirse en un producto comercial.

Por ahora, los propietarios deben seguir recurriendo a medidas conocidas, como estacionar en lugares iluminados, ocultar objetos de valor y proteger las llaves inteligentes frente a intentos de clonación de señal.

La propuesta de Ford apunta a una protección más activa, capaz de dificultar el robo antes de que ocurra. Falta saber si la marca llevará esta idea a sus autos o si permanecerá como una solución contemplada únicamente en documentos de patente.

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