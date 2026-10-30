Estados Unidos prohíbe el ingreso de autos chinos a una base en Japón

Los vehículos de BYD se encontraron con una barrera inesperada en Japón. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ordenó impedir su ingreso a la base de Kadena, ubicada en Okinawa, como parte de una medida relacionada con la seguridad de sus instalaciones y operaciones militares.

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La restricción comenzó el 26 de octubre de 2026 y no distingue entre el uso particular y comercial. También alcanza a taxis, repartidores y trabajadores de empresas contratistas que necesiten ingresar al recinto.

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La decisión llama la atención porque no se trata de una prohibición general para todos los vehículos eléctricos chinos, sino de una medida dirigida específicamente a la marca BYD. Además, Kadena es la principal instalación aérea estadounidense en el este de Asia.

Las preocupaciones detrás de la restricción

La orden fue emitida por el general de brigada John Gallemore, comandante del Ala 18. La portavoz de la base, la teniente coronel Alli Stormer, explicó a Stars and Stripes que la decisión llegó “tras un proceso exhaustivo y consultivo”.

Stormer también defendió la medida con una declaración contundente. “Estos vehículos representan un riesgo inaceptable e imposible de mitigar para nuestro personal y nuestra misión”.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Sin embargo, las autoridades no detallaron qué amenaza concreta identificaron ni señalaron algún incidente específico relacionado con los vehículos.

Entre las preocupaciones mencionadas por medios surcoreanos aparecen las cámaras, los sensores y los sistemas GPS que incorporan los autos modernos. Estos dispositivos pueden recopilar información sobre ubicaciones, recorridos y otros datos del entorno.

Kadena es una instalación estratégica para Washington

La ubicación de esta base ayuda a entender por qué existe tanta preocupación. Kadena desempeña un papel importante en la presencia militar estadounidense en Asia, una región marcada por las tensiones con China, Rusia y Corea del Norte.

Allí también se encuentra el sistema de misiles Typhon, capaz de utilizar proyectiles Tomahawk con un alcance aproximado de 1,600 kilómetros.

Por ahora, Kadena es la única instalación militar estadounidense en Japón que ha aplicado esta prohibición. El coronel John Severns, portavoz de las Fuerzas de EE.UU. en Japón, confirmó que no existe una restricción equivalente en las bases estadounidenses de Corea del Sur.

BYD Dolphin White. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

BYD también aparece en una lista del Pentágono

El episodio tiene otro antecedente. En junio de 2026, el Departamento de Defensa de Estados Unidos incluyó a BYD en un registro de 188 compañías chinas consideradas vinculadas al sector militar.

La lista también contempla empresas tecnológicas como Alibaba y Baidu, además del fabricante automotor Nio. Pekín cuestionó esa clasificación.

El interés por controlar la tecnología extranjera no es nuevo. En 2018, el Pentágono restringió los teléfonos Huawei y ZTE en sus instalaciones. China, por su parte, también limitó el acceso de vehículos Tesla a determinados recintos gubernamentales en 2021 por preocupaciones relacionadas con sus cámaras, aunque levantó esa medida en 2024.

Mientras tanto, BYD continúa expandiendo su presencia comercial en Japón, donde ya cuenta con decenas de concesionarios. En Estados Unidos, la marca todavía no comercializa sus autos.

La medida en Okinawa deja una señal clara sobre el debate que rodea a los vehículos conectados. La tecnología que permite mejorar la conducción y ofrecer más servicios también está generando interrogantes sobre privacidad, recopilación de datos y seguridad nacional.

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