Mazda CX-5 2027 estrena Gemini y mantiene su precio de entrada

Mazda apuesta por la inteligencia artificial para darle un nuevo atractivo a su SUV más popular. La CX-5 2027 llegará a Estados Unidos con Gemini, el asistente de Google, incluido en toda la gama y con una tarifa inicial que se mantiene respecto al modelo anterior.

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La versión de acceso cuesta $29,990 dólares, sin incluir el cargo de destino de $1,595 dólares. Con ese importe, el precio final antes de impuestos y otros cargos comienza en $31,585 dólares. Las entregas están previstas para los próximos meses.

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Precios de las cinco versiones

La gama conserva cinco alternativas, aunque las variantes más equipadas reciben aumentos frente al año modelo 2026.

2.5 S: $29,990 dólares.

2.5 S Select: $32,140 dólares.

2.5 S Preferred: $34,550 dólares.

2.5 S Premium: $37,450 dólares.

2.5 S Premium Plus: $39,440 dólares.

Estos precios no incluyen el destino. Con ese cargo, la versión más costosa alcanza los $41,035 dólares. La pintura premium tiene un costo adicional de $595 dólares en determinados colores.

Más del Mazda CX-5. Cortesía: Mazda. Crédito: Cortesía

Gemini toma el lugar del asistente anterior

La principal novedad está en el apartado digital. Todas las versiones incorporan Gemini, una herramienta que permite interactuar por voz utilizando instrucciones expresadas de manera natural. Las primeras unidades del modelo 2026 contaban con Google Assistant.

La pantalla central es de 12.9 pulgadas en casi toda la gama, mientras que la Premium Plus incorpora una de 15.6 pulgadas. Apple CarPlay y Android Auto requieren conexión por cable en la versión básica, pero funcionan de manera inalámbrica desde la Select, que también añade un cargador inalámbrico para teléfonos.

Mazda CX-5. Cortesía: Mazda. Crédito: Cortesía

Motor conocido y tracción total de serie

Bajo el capó no hay cambios. La CX-5 2027 conserva el motor de cuatro cilindros y 2.5 litros, con 187 hp y 186 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. La tracción total i-Activ AWD viene incluida en todas las versiones.

Mazda tampoco ofrece por ahora una alternativa híbrida o turbo para esta gama. En equipamiento, la Preferred suma asientos delanteros calefactables y una compuerta eléctrica, mientras que la Premium incorpora tapicería de piel, ventilación en los asientos delanteros y sonido Bose.

La Premium Plus añade una cámara de visión de 360 grados y funciones de asistencia para conducir en autopista.

La versión 2027 no supone una renovación mecánica, sino una actualización centrada en tecnología y equipamiento. Para quienes buscan una SUV compacta, la CX-5 mantiene su precio de acceso, aunque comprar las versiones superiores implicará pagar más que el año pasado.

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