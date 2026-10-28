Problemas en la cámara trasera obligan a retirar casi 94,000 Range Rover

La visibilidad al retroceder es uno de esos elementos que el conductor da por sentado hasta que deja de funcionar.

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Eso es lo que puede ocurrir en miles de unidades del Range Rover en Estados Unidos, donde Land Rover puso en marcha una campaña de revisión por un defecto que puede comprometer la imagen de la cámara trasera.

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El llamado afecta a 93,997 unidades de los años modelo 2022 a 2026. Según el informe presentado ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), el inconveniente está relacionado con la acumulación de agua en la compuerta trasera, que puede terminar dañando la cámara.

El diseño de la compuerta está detrás del problema

El sistema de drenaje no evacúa el agua de manera adecuada, por lo que la humedad puede concentrarse cerca de la cámara. Con el paso del tiempo, la imagen podría distorsionarse o desaparecer de la pantalla, una situación que dificulta detectar peatones y obstáculos al dar reversa.

La campaña comprende vehículos fabricados en Solihull, Reino Unido, entre el 8 de julio de 2021 y el 4 de junio de 2026. Land Rover considera que todas las unidades incluidas están expuestas al defecto. El Range Rover Sport, el Velar y el Evoque no forman parte de este retiro.

Así será la reparación de los vehículos afectados

La solución contempla la apertura de orificios adicionales para mejorar el drenaje de la compuerta. Los técnicos también comprobarán el funcionamiento de la cámara y la sustituirán si es necesario. El procedimiento se realizará sin costo para los propietarios.

Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

Land Rover informó que notificará a los concesionarios el 29 de octubre de 2026, mientras que las primeras cartas dirigidas a los dueños deberán enviarse, como máximo, el 11 de diciembre.

La marca prevé una comunicación posterior cuando esté disponible el remedio definitivo.

Cómo comprobar si su Range Rover está incluido

Los propietarios pueden consultar el número de identificación vehicular (VIN), compuesto por 17 caracteres, en el buscador oficial de retiros de la NHTSA. El dato aparece, entre otros lugares, en los documentos de registro y en la base del parabrisas. La marca no ha especificado cuándo estarán disponibles todos los VIN en la plataforma.

El reporte también recoge 2,295 reclamaciones e informes de campo relacionados con cambios de cámara entre agosto de 2022 y septiembre de 2026 en Estados Unidos. No se reportaron choques, lesiones ni incendios asociados con este problema.

Mientras se concreta la reparación, conviene comprobar los espejos y mirar directamente hacia atrás antes de maniobrar. Si la cámara presenta fallas, es recomendable conservar los comprobantes de cualquier reparación previa y consultar con un concesionario autorizado.

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