El nuevo BYD Seal 07 crecerá y estrenará un interior más refinado

BYD parece tener claro que no quiere dejar enfriar ninguna de sus novedades. El Seal 07 EV llegó al mercado chino hace apenas siete meses y ya tiene sucesor en camino.

Lee también: Volkswagen limitará la carga del ID.4 por riesgo de incendio

La nueva generación no solo tendrá una carrocería más grande, sino que también apostará por un habitáculo más refinado y una oferta mecánica que llegará hasta los 408 CV.

Puedes leer: Rivian prueba su nuevo sistema de manejo asistido por invitación

La marca ya había dejado ver el exterior del modelo y ahora empieza a mostrar qué ofrecerá por dentro. Zhang Zhuo, director general de Ventas de la división Ocean de BYD, compartió imágenes del interior en la red social china Weibo y describió su propuesta como un espacio de “lujo ligero”.

Más espacio y una silueta de estilo fastback

El nuevo Seal 07 tendrá 5.080 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.495 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.960 mm. Frente al Seal 07 EV presentado en marzo, gana 85 mm de longitud, 50 mm de anchura y 60 mm entre ejes.

El diseño también cambia de forma notable. La carrocería adopta una línea fastback, con un techo que cae hacia la parte trasera, faros divididos y manillas parcialmente ocultas.

Atrás, una franja luminosa recorre el ancho del auto. Las imágenes muestran además un sensor LiDAR en el techo, aunque BYD todavía no ha detallado qué funciones de asistencia ofrecerá.

El BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Asientos especiales y sonido de alta gama

El confort será uno de los argumentos principales de esta nueva generación. BYD ha confirmado la incorporación de asientos de “gravedad cero” con masaje, ventilación y calefacción, un equipamiento pensado para mejorar la experiencia a bordo.

También contará con un sistema de sonido Devialet con 20 altavoces. Todavía no se sabe si estos elementos estarán disponibles en toda la gama o quedarán reservados para las versiones más equipadas.

La marca tampoco ha revelado todos los detalles de las pantallas y el sistema multimedia.

Dos versiones eléctricas y una híbrida enchufable

La documentación presentada ante las autoridades chinas contempla dos variantes eléctricas, con 333 y 408 CV. Ambas utilizarán baterías de litio-ferrofosfato (LFP), aunque faltan datos oficiales sobre su capacidad y autonomía.

BYD SEAL. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

La oferta también incluirá el Seal 07 DM-i, una alternativa híbrida enchufable con motor de gasolina de 1,5 litros y 156 CV, acompañado por un propulsor eléctrico de 218 CV. Su batería de 38 kWh permitirá recorrer hasta 245 kilómetros en modo eléctrico, según los registros chinos.

Precios y lanzamiento siguen pendientes

BYD aún no ha confirmado cuándo llegará el nuevo modelo a los concesionarios chinos ni cuánto costará. Como referencia, el Seal 07 EV actual parte de unos $23 mil dólares, mientras que el Seal 07 DM-i arranca cerca de los $20 mil dólares.

Tampoco hay noticias sobre una posible comercialización en España o en otros mercados europeos. Por ahora, el nuevo Seal 07 apunta a reforzar la oferta de BYD en China con más espacio, mejores acabados y opciones mecánicas para distintos tipos de conductor.

Seguir leyendo:

Lincoln tendrá menos de 300 concesionarios en Estados Unidos

VinFast busca ganar clientes en L.A. con una flota de 500 autos

La sal de carretera puede oxidar tu auto: así puedes protegerlo