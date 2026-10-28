Tesla fabrica Optimus en California, pero ¿para qué servirá?

Tesla quiere que sus robots humanoides dejen de ser una promesa de presentación y comiencen a desempeñar trabajos reales.

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La compañía ya fabrica Optimus en una línea de su planta de Fremont, California, un paso importante para convertir el proyecto en un producto comercial. Sin embargo, producir las primeras unidades no significa que la máquina esté lista para resolver cualquier tarea.

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El informe financiero del tercer trimestre de 2026 confirmó el comienzo de esta nueva etapa. Tesla describió los robots como sus primeras unidades fabricadas con estándares de producción, aunque reconoció que todavía necesita ajustar tanto el diseño como los procesos industriales.

Centro de Tesla. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Las fábricas serán el primer desafío

El plan inicial consiste en utilizar Optimus en entornos industriales, donde podría transportar materiales, mover objetos y encargarse de labores repetitivas o peligrosas. Estos espacios ofrecen condiciones más controladas que una vivienda, lo que facilita probar sus capacidades y detectar errores.

La apuesta también tiene una motivación económica. Si los robots consiguen trabajar de manera consistente, podrían aumentar la productividad y reducir determinados costos operativos. Al mismo tiempo, su incorporación abre interrogantes sobre el futuro de algunos empleos y la forma en que convivirán con los trabajadores.

Llevarlo a casa será mucho más complicado

El objetivo de Tesla no termina en las fábricas. Elon Musk ha defendido que Optimus podría llegar a los hogares para colaborar con tareas domésticas, pero ese escenario exige capacidades que todavía deben demostrarse.

Una vivienda cambia constantemente. Hay objetos frágiles, espacios estrechos, mascotas y personas que pueden aparecer en cualquier momento. Para desenvolverse allí, el robot tendrá que interpretar instrucciones, manipular elementos de distintos tamaños y reaccionar de forma segura ante situaciones inesperadas.

Elon Musk. Crédito: Michel Euler | AP

En la presentación de resultados, Musk reconoció que el desarrollo sigue en marcha. “Todavía hay algunos aspectos del diseño que debemos ajustar, ya que es necesario ofrecer un robot que sea seguro, fiable y duradero; no puede, por ejemplo, desgastarse al cabo de un mes. Además, queda mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la inteligencia artificial y al robot para que este sea realmente útil en tareas de carácter abierto”.

¿Cuándo llegará al mercado y cuánto costará?

Según la información publicada por TechCrunch, Musk sitúa las primeras entregas a clientes externos hacia finales de 2027. La prioridad será el uso industrial, mientras que la llegada a las viviendas dependerá de los avances técnicos y de la fiabilidad del producto.

El precio sigue siendo otra incógnita. Tesla no ha anunciado una tarifa comercial definitiva, aunque Musk sostiene que la producción a gran escala permitirá abaratar los robots.

Por eso, todavía es pronto para saber si merecerá la pena comprar uno. Su utilidad dependerá de las tareas que pueda realizar sin supervisión constante, su seguridad y el costo de mantenerlo funcionando. Optimus ya comenzó a fabricarse, pero demostrar que puede ser una herramienta útil en la vida cotidiana será el verdadero reto.

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