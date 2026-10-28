IIHS premia al Nissan Kicks 2026-27 y deja fuera a cinco modelos

Comprar un auto del año no garantiza que todas sus unidades tengan exactamente el mismo nivel de seguridad. El Nissan Kicks es un ejemplo de ello, pues consiguió el reconocimiento Top Safety Pick del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), pero únicamente en los ejemplares fabricados con una mejora introducida a mitad de 2026.

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El anuncio del 22 de octubre dejó al SUV de Nissan como el único de seis modelos evaluados que obtuvo un premio.

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La diferencia estuvo en los cinturones de seguridad de la segunda fila, modificados para mejorar la protección de quienes viajan atrás.

La fecha de fabricación puede cambiarlo todo

El Kicks rediseñado llegó para el año modelo 2025, pero inicialmente tuvo dificultades en la prueba de choque frontal de superposición moderada. Esta evaluación analiza, entre otros aspectos, el riesgo de lesiones para los pasajeros de los asientos traseros.

Nissan Kicks Rock Creek 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Con el cambio en los cinturones, las unidades fabricadas después de junio de 2026 mejoraron su resultado de Pobre a Buena. Por eso, antes de comprar un ejemplar de 2026 o 2027, conviene revisar la etiqueta de fabricación ubicada en la puerta del conductor o en el pilar central.

Qué notas obtuvo el SUV de Nissan

Las evaluaciones del IIHS muestran resultados favorables en la mayoría de las pruebas para las unidades actualizadas.

Choque frontal de superposición pequeña, Buena.

Choque frontal de superposición moderada, Buena.

Choque lateral, Buena.

Faros, Buena.

Prevención de choques contra peatones, Buena.

Prevención de choques contra otros vehículos, Marginal.

Anclajes LATCH para sillas infantiles, Buena+.

La calificación Marginal en prevención de choques contra otros vehículos le impidió alcanzar el reconocimiento superior, Top Safety Pick+.

Cinco rivales se quedaron sin reconocimiento

En esta ronda, el Toyota RAV4, el Audi Q3, el Chevrolet Trailblazer y el Volkswagen Jetta no consiguieron el premio. El RAV4 obtuvo una nota Aceptable en la prueba frontal moderada, mientras que su variante híbrida enchufable recibió Marginal. El Q3 y el Trailblazer registraron Pobre en esa evaluación. El Jetta, por su parte, no alcanzó el nivel requerido en la prueba de choque lateral.

El precio también forma parte del atractivo del Kicks. Para el modelo 2026, Nissan anunció una tarifa inicial de $22,730 dólares, sin incluir los $1,545 dólares de destino.

La distinción del IIHS es una referencia útil para quienes buscan un SUV pequeño, pero hay un detalle que no conviene pasar por alto. No basta con comprobar el nombre del modelo o el año que aparece en los documentos. La fecha exacta de fabricación permite saber si la unidad incorpora la mejora que hizo posible el reconocimiento.

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