Ojo: el Kia EV6 2027 mantiene sus siete versiones sin aumentos

Kia decidió no tocar el precio de su crossover eléctrico para el próximo año modelo. El EV6 2027 llegará a los concesionarios de Estados Unidos con las mismas tarifas de su antecesor, una noticia interesante para quienes buscan pasarse a la movilidad eléctrica sin afrontar un aumento en el precio de lista.

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La versión de acceso, Light con autonomía estándar y tracción trasera, parte de $37,900 dólares. Sin embargo, hay que sumar $1,545 dólares por el cargo de destino, por lo que el precio inicial asciende a $39,445 dólares antes de impuestos y otros cargos.

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La gama mantiene siete configuraciones, desde la más sencilla hasta la GT-Line con tracción total. Kia no anunció cambios de equipamiento para este año modelo, después de las modificaciones introducidas en 2026, cuando incorporó un cable de carga de doble voltaje y la función Plug & Charge.

Estos son los precios del Kia EV6 2027

Los precios sugeridos por Kia America no incluyen el cargo de destino, impuestos, placas ni tarifas del concesionario.

Light RWD, autonomía estándar: $37,900 dólares.

Light Long Range RWD: $41,200 dólares.

Light Long Range AWD: $45,200 dólares.

Wind RWD: $44,800 dólares.

Wind AWD: $48,800 dólares.

GT-Line RWD: $48,700 dólares.

GT-Line AWD: $53,000 dólares.

Con el cargo de destino, la versión más equipada alcanza los $54,545 dólares. Todas las variantes se fabrican en West Point, Georgia, y mantienen la misma estructura de precios del modelo anterior.

Autonomía y potencia para distintos recorridos

La diferencia más importante entre las versiones está en la batería y la configuración mecánica. La Light estándar utiliza una batería de 63 kWh y un motor trasero de 167 caballos de fuerza. Su autonomía estimada es de 237 millas.

Quienes necesiten recorrer distancias mayores pueden optar por las variantes Long Range, que utilizan una batería de 84 kWh. La configuración de tracción trasera alcanza hasta 319 millas, mientras que las versiones con tracción total desarrollan 320 caballos de fuerza y ofrecen hasta 295 millas de autonomía. En la GT-Line AWD, el alcance estimado baja a 270 millas.

La capacidad de carga rápida también varía según la batería. La versión estándar admite hasta 180 kW, mientras que la de mayor capacidad alcanza 240 kW. En casa, con un cargador de nivel 2 de 11 kW, la recarga puede tomar aproximadamente 5 horas y 40 minutos para la batería pequeña y 7 horas y 20 minutos para la grande.

¿Qué versión puede convenir más?

La elección depende del uso que se le vaya a dar al auto. Pasar de la Light estándar a la Light Long Range supone pagar $3,300 dólares adicionales, pero permite recorrer 82 millas más y suma potencia. Para quienes realizan viajes frecuentes, esa diferencia puede ser importante.

La tracción total añade $4,000 dólares en las versiones comparables y mejora la potencia, aunque reduce la autonomía. Por eso, no siempre tiene sentido pagar más por ella si el uso será principalmente urbano.

El precio congelado también llega en un momento complicado para el mercado eléctrico. Según CarBuzz, las ventas del EV6 habían caído un 43% hasta septiembre de 2026, después de registrar otra disminución en 2025.

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