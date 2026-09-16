La Opinión Hoy: Más de 100 militares de EE.UU. cruzan la frontera mexicana

El Senado de México aprobó el ingreso con armamento al país de 139 integrantes del ejército de Estados Unidos que realizarán un ejercicio conjunto con soldados mexicanos del 20 al 30 de septiembre, esto en el Estado Mexicano de Chihuahua.

</p>

La solicitud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y considerada como de urgente resolución fue avalada con 75 votos a favor, según lo indicó el Senado mexicano en un comunicado.

El denominado ejercicio especializado conjunto se llevará a cabo durante 10 días en El Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua. El Senado aseguró que el ejercicio se realizará bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración y sin ningún tipo de subordinación. Finalmente, señaló que la actividad contribuirá a fortalecer la preparación individual y colectiva, así como a perfeccionar los mecanismos de cooperación militar bilateral.

Esta no es la primera autorización de este tipo en años recientes en México. En junio del 2025, hace poco más de un año, 120 militares de Estados Unidos participaron en un ejercicio de adiestramiento en el mismo complejo militar de Santa Gertrudis. Y entre abril y mayo, otros 11 soldados estadounidenses estuvieron ahí mismo.

La autorización se produce tras el choque político entre el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua, después de la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos tras un operativo antidrogas el pasado mes de abril.

Farándula

Clary Castro, periodista de La Opinión y nos trajo la información más importante, interesante y que nos tiene enganchados y es el reality shows “La Granja”.

“Hablamos de Niurka y de Manelyk González. Yo creo que La Granja VIP como contenido está sabiendo dar la batalla porque obviamente la casa de los famosos México mantiene el rating de audiencia por muchas razones. El programa lleva mucho más tiempo al aire, ya hay una buena cantidad de público comprometida con el programa. Siguen ahí personalidades que son del gusto del público. Y hay que recordarles a todas las personas que nos escuchan o nos ven que el de Televisa como tal tiene mayor cantidad de repetidoras en todo el país. Entonces, el alcance que tiene Televisa con sus productos, con sus proyectos, con sus telenovelas, con sus programas y siempre va a ser mayor, digamos”, dijo Clary Castro.

Agregó que “Lo que hace la granja, los números que logra la granja son, sin lugar a dudas, espectaculares. Por qué, Porque creo que el programa tiene hizo muy buen trabajo con el casting y el reality como tal, el en concepto por todo lo que se tiene que hacer dentro de La Granja ya cuenta con contenido asegurado. Ahora, lo que está pasando entre Manelyk y Niurka es la continuación de la Casa de los Famosos All Stars, de todo lo que estalló dentro de esa casa y quedó pendiente y que obviamente muchos de nosotros creíamos que podía continuar en las redes sociales, en una entrevista aquí, en una entrevista ya y cosa que no necesariamente sucedió así”.

Seguir leyendo: