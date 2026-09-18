La Opinión Hoy: Trump revive su promesa de los $5,000

El presidente Donald Trump volvió a prometer un pago de $5,000 dólares para cada adulto estadounidense, mientras los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del próximo noviembre. Una propuesta que vinculó nuevamente a los ingresos obtenidos mediante los aranceles.

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Trump ya había anunciado la semana pasada durante la Convención Republicana celebrada en Dallas, que entregaría ese dividendo si su partido conserva ambas cámaras en el Congreso. Entonces aseguró que el dinero tendría que gastarse dentro de los Estados Unidos, pero de ninguna manera explicó cómo se financiaría esta iniciativa ni cómo se distribuiría.

El costo de entregar $5,000 a todos los adultos estadounidenses podría superar el billón de dólares. Medios estadounidenses y analistas también han señalado que los ingresos actuales por aranceles no serían suficientes de ninguna manera por sí solos para financiar un desembolso de este tamaño y que Trump ya había planteado anteriormente otros dividendos financiados con aranceles que no llegaron a materializarse.

Un programa Kick It California, que te ayuda a dejar el tabaco

En el mes de la herencia hispana, momento para celebrar la fortaleza, las tradiciones y los logros de las comunidades latinas, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre las decisiones que pueden ayudarnos a proteger nuestra salud, apoyar a las familias y construir un futuro más saludable.

La Comunidad Latina de California ya ha logrado avances importantes, según el Departamento de Salud Pública de California, el consumo de cigarrillos entre los adultos de este grupo social disminuyó del 10.9% que era en 2016 al 5% en 2023.

Aun así, dejar el tabaco y la nicotina puede ser difícil, especialmente cuando su consumo se relaciona con las rutinas diarias, las reuniones sociales, las celebraciones o los momentos que compartimos con amigos y familiares.

Evelyn Macías de Kick It California compartió algunos consejos prácticos que ayuden a los latinos de California a seguir avanzando y liberarse del tabaco y la nicotina.

“Ofrecemos apoyo gratuito y/o confidencial para todas las personas en California que quieren hacer un cambio de dejar de fumar para su salud. Nuestro programa está basado en evidencia científica para ayudar a personas a hacer esos cambios y dejar de fumar, nuestro servicio está aquí para apoyar a esas personas que quieren hacer esos cambios”, dijo Macías.

Esta disminución tan significativa en el consumo de cigarrillos entre los adultos latinos en esta región, ¿a qué atribuyes este progreso?

Evelyn Macías: “Gracias a los esfuerzos de California en educación y prevención, especialmente con programas que toman en cuenta nuestra cultura, nuestro idioma, hace que las personas que nos llamen o en general, verdad, los otros programas que se sientan cómodos, compartir su historia y hacer esos cambios. Y aunque hemos visto que ese consumo de tabaco ha disminuido, es muy importante que los latinos que todavía estén fumando tomen ese paso o empiecen a pensar, verdad, en hacer esos cambios, porque, aunque muchos lo han dejado, hemos visto que todavía hay mucha necesidad para estos programas para que personas empiecen a hacer esos cambios y vean que sí hay apoyo y no están solos”.

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