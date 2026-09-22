La Opinión Hoy: Cadenas de TV suspenden cobertura de Trump

La disputa entre la Casa Blanca y varios medios de comunicación escaló este lunes, ya que ABC, CBS, Fox News y NBC decidieron suspender la cobertura conjunta de las actividades del presidente Donald Trump, esto en solidaridad con CNN, MS NOW y Político, cuyos periodistas perdieron el acceso a la sede presidencial.

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Esto ocurre mientras esos tres medios afectados presentaron una demanda contra la administración Trump ante un tribunal federal en Washington, ellos argumentan que la Casa Blanca violó sus derechos de la primera enmienda al retirarles las credenciales sin ningún aviso ni oportunidad de defenderse.

La Sociedad Interamericana de Prensa también reaccionó y calificó la medida como una grave restricción al ejercicio periodístico. Su presidente Pierre Manigault señaló que el poder público no puede usar el acceso a sus instalaciones como castigo contra los medios que lo cuestionan.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Organización agregó que la función de la prensa es informar y fiscalizar al poder, no complacerlo de ninguna manera.

La organización también expresó preocupación porque Trump ha mencionado a The New York Times y The Washington Post al hablar de medios cuya cobertura cuestiona, aunque hasta ahora no se les ha retirado el acceso a esos medios.

El domingo, además, CNN fue excluido del grupo que cubre en conjunto los viajes presidenciales, interrumpiendo la rotación habitual del llamado pool, con el que las cadenas comparten imágenes de los actos de Trump.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance defendió la decisión y negó que el gobierno esté prohibiendo a los medios informar sobre la administración.

Él argumentó que esos tres medios publican una proporción muy alta de noticias negativas sobre el presidente y sobre su gobierno.

Sostuvo que igual pueden cubrir a la Casa Blanca mediante documentos públicos, entrevistas y otras fuentes y que lo único que pierden es el acceso especial dentro de la residencia presidencial. Vance acusó además de representar una postura de propaganda de extrema izquierda.

Trump, por su parte, escribió en su red social Truth Social que la Casa Blanca no está atacando a la prensa libre, sino a lo que considera noticias falsas. CNN, MS NOW y Político ya notificaron al gobierno que buscarán además de la demanda una solicitud de emergencia para que un juez le restablezca el acceso mientras avanza el litigio.

Los primeros enfrentamientos legales podrían darse esta misma semana mientras las cadenas mantienen suspendida su cobertura conjunta y la Casa Blanca defiende su autoridad para decidir qué periodistas tienen acceso a las actividades del presidente Trump.

Dale Play

Liseth Pérez, nuestra editora de entretenimiento y estilo de vida, para compartirnos sus recomendaciones musicales en Dale Play.

“Esta semana con mucha música buena y movidita,l a primera de ellas, este estreno que quiero comentar se llama Agua y es un tema en el que Maluma y Shakira vuelven a unir sus voces. Una canción a ritmo de merengue que mezcla la energía tropical con una producción contemporánea. Debo comentar que, como saben quiénes lo siguen, este no es la primera colaboración de estos dos famosísimos artistas colombianos. Ellos empezaron su historia musical, por decirlo de alguna manera, con aquella canción que pegó muchísimo Chantaje, luego cantaron un tema que se llama trap, también cantaron Clandestino, que le fue muy bien”, dijo Pérez.

Agregó que “incluso Maluma participó en un remix de la canción La bicicleta que cantó Carlos Vives con Shakira, que tampoco necesita presentación. Uno de esos éxitos que se quedan como unos clásicos de la música latina, pues vuelven con esta canción que se llama Agua, que gira alrededor de una metáfora sencilla, algo así como que, aunque haya agua de sobra, cuando estos dos artistas están juntos, todo termina en llamas, muy caliente. La canción habla de atracción, de tensión y de complicidad, recuperando esta química que tienen estos dos cantantes, sin duda, cuando cantan”.

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