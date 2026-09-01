Ram ProMaster City 2027 apuesta por el trabajo desde $39,995 dólares

Para muchos trabajadores, una van no necesita llamar la atención. Lo verdaderamente importante es que tenga espacio, sea fácil de manejar y pueda acompañar la rutina sin convertirse en un problema.

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Bajo esa idea llega la Ram ProMaster City 2027, una propuesta que busca hacerse un lugar entre las furgonetas de trabajo con un precio competitivo.

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Ram mantuvo su promesa de colocar el modelo por debajo de la barrera de los $40,000 dólares. La versión Tradesman Cargo tiene un precio de entrada de $39,995 dólares, incluyendo $2,595 dólares por gastos de destino.

Espacio para las tareas más exigentes

Uno de los principales argumentos de la ProMaster City 2027 está en su capacidad para transportar carga. La van ofrece más de 167 pies cúbicos de espacio interior y un piso de carga con 111 pulgadas de longitud.

También puede transportar hasta 2,000 libras de carga útil, una cifra pensada para quienes deben mover herramientas, equipos y materiales de manera habitual. Su diseño cuadrado permite aprovechar mejor el espacio y facilita el transporte de objetos voluminosos.

La altura del área de carga alcanza las 54 pulgadas y entre los pasos de rueda traseros hay más de 48 pulgadas disponibles. Ram destaca, además, que es posible transportar materiales de construcción de 4 x 8 pies.

Un motor pensado para el trabajo diario

La ProMaster City 2027 utiliza un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 1.6 litros. Desarrolla 166 caballos de fuerza y 221 libras-pie de torque, asociados a una transmisión automática de ocho velocidades.

La potencia llega a las ruedas delanteras, una configuración que también ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible en una van diseñada principalmente para el uso comercial.

Quienes necesiten llevar algo más que la carga interior podrán optar por un enganche de remolque Clase 3. Con este equipamiento, la ProMaster City puede remolcar hasta 2,000 libras.

Las versiones de entrada cuentan con un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla táctil del mismo tamaño con navegación. También incluyen Apple CarPlay, Android Auto, controles de audio en el volante y una columna de dirección inclinable y telescópica.

Otros elementos disponibles de serie son los asientos delanteros calefactables, el cambio electrónico y un espejo retrovisor digital de 5 pulgadas. Todo esto acerca la experiencia interior a la de un vehículo de pasajeros moderno.

Más seguridad para la jornada

Ram también reforzó el apartado de seguridad de la ProMaster City 2027. La van incorpora de serie advertencia de colisión frontal con frenado automático de emergencia, además de faros automáticos, luces diurnas LED y luces de carretera automáticas.

La lista continúa con alerta de atención del conductor, cámara de visión trasera ParkView, sensores de estacionamiento traseros ParkSense y asistencia de arranque en pendiente. También incorpora un limitador de velocidad programable y una advertencia de temperatura exterior ante una posible presencia de hielo.

Interior de la Ram ProMaster City 2027. Crédito: Ram. Crédito: Cortesía

En las versiones familiares están disponibles airbags laterales de cortina para la segunda y tercera filas.

La versión SLT suma más equipamiento

Para quienes buscan una propuesta más completa, la versión SLT incorpora sensores de estacionamiento delanteros, cargador inalámbrico para teléfonos y volante calefactable.

También añade detalles exteriores pintados en el color de la carrocería, faros antiniebla y llantas de aluminio bicolor de 17 pulgadas.

Precios de la Ram ProMaster City 2027

La gama comienza con la ProMaster City Tradesman Cargo, disponible desde $39,995 dólares. La Tradesman Passenger Wagon tiene un precio de $42,695 dólares.

Por su parte, la ProMaster City SLT Cargo parte de $41,495 dólares, mientras que la SLT Passenger Wagon se ubica en $44,195 dólares.

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