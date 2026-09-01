Lucid retira más de 27,000 Air por riesgo de incendio y lo corrige por OTA

Un problema de software puso a Lucid en alerta y obligó a la compañía a iniciar el retiro de 27,185 unidades del Air correspondientes a los años modelo 2022 a 2026.

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El inconveniente puede provocar el sobrecalentamiento de determinados componentes eléctricos y, en el escenario más grave, generar humo o incluso un incendio.

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La solución, sin embargo, no requiere llevar el vehículo a un taller ni sustituir una gran cantidad de piezas. Lucid desarrolló una actualización inalámbrica que modifica el funcionamiento del sistema y corrige el problema identificado.

El origen está en el software

La falla está relacionada con la lógica que controla los fusibles electrónicos o eFuses, encargados de proteger algunos circuitos de iluminación exterior de bajo voltaje. Bajo determinadas circunstancias, uno de esos circuitos podría permanecer energizado con un amperaje superior al adecuado.

Esa situación puede provocar un calentamiento excesivo del cableado o de otros componentes relacionados. El riesgo incluye la aparición de humo, olor a quemado e incluso fuego, además de posibles lesiones.

También puede afectar las luces

El problema no se limita únicamente al riesgo de incendio. Lucid también advirtió que la iluminación exterior afectada podría presentar un funcionamiento incorrecto, lo que puede aumentar el riesgo de accidente al dificultar que otros conductores identifiquen correctamente las señales del vehículo.

Para resolver la situación, la compañía lanzó la versión de software 2.10.0 en julio de 2026. Según los datos telemáticos revisados por Lucid, 20,719 propietarios ya habían instalado esa versión o una posterior cuando la empresa preparó su informe de seguridad.

El Lucid Air Touring recorrió 1,205 km con una sola carga. Crédito: Lucid Motors. Crédito: Cortesía

Una actualización inalámbrica es la solución

Los propietarios que todavía no cuenten con la actualización deberán completar el proceso para solucionar el defecto. Mientras tanto, Lucid recomienda estacionar los vehículos afectados al aire libre y lejos de estructuras como medida preventiva ante la posibilidad de sobrecalentamiento.

La marca también estableció un programa de reembolso para determinados gastos razonablemente realizados por los propietarios con el objetivo de solucionar previamente este problema de seguridad.

El período de cobertura comienza con la entrega inicial del vehículo y se mantiene hasta 10 días después del envío de la carta de notificación. Los propietarios que necesiten solicitar un reembolso por una reparación anterior pueden comunicarse con Atención al Cliente de Lucid al 1-888-995-LUCID, correspondiente al 1-888-995-8243.

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