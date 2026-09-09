Hombre muere tras ser presuntamente apuñalado por su hijo en Long Island

Un hombre de 69 años murió después de ser atacado con un cuchillo dentro de su apartamento en Mastic, Long Island, y las autoridades acusan a su hijo adulto de haber cometido el homicidio.

Sage Arias-Brown, de 33 años, fue arrestado poco después del ataque y enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Edward Brown.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 a. m. del lunes, cuando, según los fiscales, Arias-Brown ingresó al apartamento de su padre y lo hirió varias veces, reseñó el New York Post.

El hombre logró llamar al 911

Después del ataque, Brown, gravemente herido, consiguió llegar hasta un teléfono y comunicarse con los servicios de emergencia.

El hombre informó a las autoridades que había sido atacado y posteriormente se desplomó mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

La fiscal adjunta del distrito Melissa Grier explicó ante el tribunal que un testigo escuchó a Arias-Brown entrar al apartamento y posteriormente oyó a Brown pedir ayuda.

El testigo también habría visto al sospechoso salir del edificio.

Cuando los primeros equipos llegaron al lugar, Brown ya había fallecido. Fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades aún no han explicado qué ocurrió exactamente dentro del apartamento ni si hubo una discusión o algún otro enfrentamiento antes de la agresión.

El sospechoso fue detenido cerca del apartamento

Según los fiscales, Arias-Brown fue localizado y detenido poco después del homicidio, a pocas cuadras del apartamento de su padre.

Durante su comparecencia ante el tribunal, el acusado se declaró no culpable del cargo de asesinato en segundo grado.

La jueza ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Arias-Brown deberá regresar a la corte el viernes para una nueva audiencia.

Durante la audiencia, la abogada defensora Katherine Fernandez señaló que su cliente tiene antecedentes de enfermedad mental y que además enfrenta un caso abierto por robo.

La defensa no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Brown.

Los fiscales tampoco han establecido públicamente un posible motivo para el ataque.

La investigación continúa mientras las autoridades reúnen evidencia para determinar qué ocurrió dentro del apartamento y las circunstancias que llevaron a la muerte del hombre.

Como ocurre con toda persona acusada de un delito, Arias-Brown se presume inocente mientras el caso avance en los tribunales.

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