Murió Brito, campeón mundial en México 70

El futbol brasileño está de luto. Hércules Brito Ruas, mejor conocido como Brito, exdefensor de la selección de Brasil campeona del mundo en México 1970, falleció este jueves a los 86 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía.

La noticia generó una fuerte reacción en el entorno futbolístico por una coincidencia especial: el exzaguero murió el mismo día en que comenzó el Mundial 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, países anfitriones de la competición.

Hoje nos despedimos de um nome que ajudou a escrever a história do futebol brasileiro.



Brito, campeão mundial com a Seleção em 1970, e que também defendeu as cores de Vasco, Flamengo e Botafogo, deixa um legado de dedicação, talento e conquistas que seguirá vivo na memória dos? pic.twitter.com/6EfLdnJ8SD — Maracanã (@maracana) June 12, 2026

Brito fue parte del Brasil que conquistó el Mundial de 1970

Considerado una de las figuras defensivas más destacadas de su generación, Brito integró la selección brasileña que levantó el trofeo de la Copa del Mundo de 1970 en territorio mexicano.

El central formó una sólida dupla defensiva junto a Piazza, siendo una pieza importante dentro del equipo que conquistó el tricampeonato mundial tras derrotar 4-1 a Italia en la final disputada en el entonces llamado Estadio Azteca.

Además de obtener el título, Brito recibió reconocimiento por su condición física durante aquella edición mundialista, en la que Brasil mostró uno de los desempeños más recordados de la época.

Falleció en Río de Janeiro tras permanecer hospitalizado

De acuerdo con información compartida por sus familiares, el exfutbolista permanecía internado en un hospital de Río de Janeiro desde hacía aproximadamente una semana debido a un cuadro de neumonía.

La muerte fue comunicada inicialmente a través de redes sociales por personas cercanas al exjugador y posteriormente confirmada por distintas instituciones del futbol brasileño.

Tanto la Confederación de Fútbol de Río de Janeiro como diversos clubes emitieron mensajes de condolencias tras conocerse el fallecimiento del exseleccionado nacional.

Vasco da Gama lamenta la muerte de una de sus figuras

Uno de los mensajes más emotivos llegó desde el Vasco da Gama, club donde Brito desarrolló gran parte de su carrera profesional y con el que se convirtió en referente defensivo.

“Es con el más profundo pesar que recibimos la noticia de la muerte de uno de los mayores zagueros en la historia del Vasco da Gama”, afirmó el club carioca en una nota de pésame en la que destacó que Brito disputó 405 partidos con el equipo.

El exdefensor permaneció una década en la institución y formó parte de equipos que conquistaron títulos importantes a nivel nacional e internacional.

Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama.



Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em? pic.twitter.com/yKVfYDBga3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 12, 2026

Una trayectoria marcada por grandes clubes de Brasil

Además de su paso por Vasco da Gama, Brito defendió las camisetas de algunos de los equipos más importantes del futbol brasileño.

Durante su carrera jugó para Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo y Athletico Paranaense, consolidándose como uno de los zagueros más reconocidos del país durante las décadas de los sesenta y setenta.

Con Vasco conquistó el Torneo Río-Sao Paulo de 1966, además del Torneo Internacional de París y el Trofeo Teresa Herrera, ambos en 1957.

Más de 60 partidos con la selección de Brasil

A nivel internacional, Brito disputó 60 encuentros con la selección de Brasil a lo largo de ocho años.

Además de formar parte del plantel campeón en México 1970, también integró la convocatoria brasileña que participó en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

Entre sus logros con la camiseta nacional también destaca la obtención de la Copa Roca en 1971.

El Mundial 2026 comenzó con un recuerdo involuntario para Brasil

La coincidencia entre el fallecimiento de Brito y el arranque del Mundial 2026 añadió una carga simbólica a la noticia.

Mientras el renovado Estadio Azteca volvía a recibir un partido inaugural mundialista con el duelo entre México y Sudáfrica, en Brasil se despedía uno de los futbolistas que décadas atrás celebró en ese mismo escenario el mayor logro de su carrera.

La partida de Hércules Brito Ruas deja un legado ligado a una de las generaciones más exitosas del futbol brasileño y a uno de los títulos más recordados en la historia de los Mundiales.

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