Sobreviviente: ‘El tráfico sexual comienza en las escuelas’

Courtney Litvak, una campeona de natación en Texas, fue secuestrada a los 17 años y durante tres años se convirtió en objeto de tráfico sexual por todo el país.

“Empezó en mi propia escuela secundaria en el penúltimo año de secundaria. Yo estaba en el equipo de natación, y se suponía que debía ir a una pijamada, tristemente el agresor tomó mi teléfono, me llevó al otro lado del pueblo, me drogó y me asaltó por primera vez”.

Cuando fue a la dirección de su escuela a denunciar, el plantel encubrió estos delitos, preocupándose más por proteger su reputación.

Durante la videoconferencia “Los Archivos Epstein. Las mujeres alzaron la voz, ayer y hoy”, organizado por American Community Media, varias expertas en el tema y defensoras de víctimas, hablaron sobre la prevalencia del tráfico sexual en Estados Unidos, y poco menos del 1% de los casos de tráfico han resultado en condenas.

Litvak, quien fue miembro del Consejo Asesor para el Combate al Tráfico Humano en Estados Unidos, y ha acompañado a las sobrevivientes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, dijo que durante la investigación de su caso, fue tratada como criminal, y trataron de silenciarla.

“Todos mis traficantes de personas también eran narcotraficantes, y todo comenzó con traficantes sexuales expertos en evadir la detección y la policía, y atemorizar sus víctimas”.

Dijo sin embargo que hay fuerzas del orden que se toman estos delitos en serio y están más informadas sobre el trauma.

“Lamentablemente, durante mi experiencia, la de mi familia, y de innumerables sobrevivientes y víctimas, incluyendo las de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, nos enfrentamos a que las fuerzas del orden no dan seguimiento a las pruebas que se les presentan”.

Dijo que sus padres entregaron teléfonos prepago y celulares, y había evidencia de reclutamiento, captación y trata de personas.

“Mis traficantes me secuestraron días después de cumplir 18. Me sacaron físicamente de mi casa, y me traficaron por todo el estado, incluyendo otros estados como California Los traficantes y reclutadores trataron de hacerse amigos míos, y me hicieron creer que me respaldaban y que estarían allí para mí y me protegerían.

Reveló que fue vendida a diferentes redes de tráfico sexual en Estados Unidos, involucradas en el crimen organizado, en el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

“​​Existen muchas formas de trata de personas, desde tráfico de pandillas familiares hasta tráfico de directores ejecutivos corporativos. Mi tráfico comenzó con tráfico de pandillas y tráfico callejero en mi escuela secundaria, explotación entre pares, pero se extendió por todo el país hasta llegar a directores ejecutivos corporativos que blanqueaban dinero a través de empresas estadounidenses, negocios ocultos a plena vista”.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó 3.5 millones de documentos en el caso de Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto, pero gran parte de las noticias derivadas de la publicación de los archivos se han centrado en los hombres ricos y poderosos de su entorno, mientras que sus víctimas han quedado prácticamente relegadas a un segundo plano.

El poder y el silenciamiento

La doctora Michele Goodwin, profesora de derecho constitucional y políticas de salud global de la Georgetown University, dijo que existe una conexión entre la violencia de poder y el silenciamiento de las personas que han sido agredidas sexualmente.

“Este ha sido un problema largo hacia la justicia. Solo por contexto histórico, en Estados Unidos, el secuestro o la violación eran legales. Los tribunales se basaban en tratados que decían que las mujeres no tenían una identidad independiente aparte de sus maridos”.

Afirmó que durante siglos, hasta hace poco, los maridos podían secuestrar y violar a las mujeres con las que estaban casados, incluso si estaban separados y se habían presentado los papeles del divorcio, siempre y cuando este no se hubiera concedido.

“La inmunidad parental significaba que los hombres podían violar a sus esposas, golpear a sus esposas, violar a sus hijas, y aun así no ser declarados responsables en los tribunales con una sentencia civil, porque los tribunales llegaron a considerar el hogar conyugal como lugares que necesitaban armonía, pero en lo que se centraron fue solo en la armonía masculina”.

Enfatizó que en casos donde las hijas han intentado demandar a sus padres después de agresión sexual y violencia, los tribunales a lo largo de los años en Estados Unidos dictaminaron que sería perturbador para la armonía del hogar si se permitía que las niñas prevalecieran.

“En el contexto de los archivos Epstein , solo se ha hecho público una fracción que han revelado los nombres de personas que han sido violadas y agredidas sexualmente. Incluso se han revelado sus imágenes. Esto es absolutamente impactante e incompatible con el estado de derecho y con lo que esperaríamos en términos de dignidad e integridad ante la ley”.

Señaló que lo que hemos visto es el encubrimiento y la protección de las personas que se encuentran en los archivo en todo el mundo.

“No se ha tenido en cuenta al presidente de los Estados Unidos y sus menciones en numerosas ocasiones en los archivos de Epstein, con acusaciones de que él también había agredido sexualmente a una niña”.

Las mujeres inmigrantes

Carmen McDonald, exdirectora ejecutiva del Survivor Justice Center en Los Ángeles, dijo que la trata de personas siempre ha estado presente en la comunidad.

“Si bien el caso de Epstein se centra en ricos y poderosos, muchas personas comunes son víctimas de trata. Cuando un traficante tiene poder y capital social, puede usar el sistema legal contra una persona que sobrevive y las personas que son víctimas de trata”.

Sostuvo que los sobrevivientes inmigrantes enfrentan barreras aún más intensas.

“Si el inglés no es su lengua materna, es posible que no haya acceso al intérprete adecuado. Y debido al estatus migratorio, muchos tienen miedo de denunciar delitos contra ellos y lidiar con la policía.

“Tienen miedo de estar en la calle, de salir de sus hogares, y no los culpamos. Es un problema real que muchos sobrevivientes indocumentados desconocen sus derechos, y los recursos disponibles”.

Hizo ver que existen mitos en torno a la trata de personas, y muchos ni siquiera son conscientes de lo que están padeciendo.

“Alguien puede consentir y luego llegar a un punto en el que dice: quiero que esto pare”.

Expuso que la coerción los mantiene, a menudo con un mayor nivel de presión, por lo que quienes se ven obligados a continuar después de querer parar también son sobrevivientes de la trata.

“La decisión de no irse es más compleja que si alguien está siendo retenido físicamente contra su voluntad. Algunas personas carecen de las necesidades básicas para salir, como transporte o un lugar donde vivir. Algunas temen por su seguridad o la de sus familias. A veces, las familias se ven amenazadas, y algunas son tan manipuladas que ni siquiera reconocen que son sobrevivientes de la trata”.

A menudo, dijo que se les ocultan cosas como sus documentos de identidad.

“Por eso, es fundamental evaluar cuidadosamente los problemas de las sobrevivientes y sus declaraciones, y asegurarnos de creerles y no culparlas durante su experiencia.

Zonas de no tráfico

Jacquelyn Aluotto, cofundadora y presidenta de No Trafficking Zone, dijo que el tráfico humano es una industria de $245 mil millones, lo que indica cuántas personas se están beneficiando y participando de este negocio ilícito.

“La red de Jeffrey Epstein era muy grande. Se dedicaba al tráfico internacional, que consistía en visas de modelaje, pero también al tráfico sexual de menores a nivel nacional. Iba a las comunidades más pobres y reclutaba niñas y practicaban la explotación entre pares en las escuelas de Florida”.

Precisó que más de 82 casos fueron presentados ante la policía en Florida, y se expuso que estaban siendo traficadas a través de su escuela.

“En Texas, en un día cualquiera, más de 79,000 jóvenes son víctimas de trata, y a través de un estudio, el 55% afirmaron que primero fueron atraídos, reclutadas, traficadas y explotadas en una intersección en sus escuelas, lo que significa que podría ser un exalumno, un maestro, un entrenador, una introducción a un juego, un chat, una sala de chat”.