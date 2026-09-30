Tribunal Supremo levanta suspensión y autoriza ejecución de Christa Pike en Tennessee

El Tribunal Supremo autorizó este miércoles que Tennessee lleve a cabo la ejecución de Christa Pike, después de dejar sin efecto la suspensión temporal que había concedido horas antes el Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito.

Pike, de 50 años, permanece desde hace más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conocía del centro de formación profesional donde ambas estudiaban en Knoxville.

La ejecución está prevista mediante inyección letal en la prisión de máxima seguridad de Riverbend, en Nashville. Sin embargo, hasta el momento señalado en la información disponible, las autoridades no habían comunicado una nueva hora para llevarla a cabo después de la suspensión y posterior decisión del Supremo.

De concretarse, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Una disputa judicial que llegó hasta el último momento

La ejecución estaba programada para la mañana de este miércoles. Cuando faltaba aproximadamente una hora, el Tribunal Federal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó detener temporalmente el procedimiento para revisar los argumentos planteados por los abogados de Pike.

La corte federal revisa las decisiones de los tribunales de Kentucky, Ohio, Michigan y Tennessee. El planteamiento de la defensa se centraba, entre otros aspectos, en que durante el juicio original el jurado no recibió pruebas relacionadas con los abusos que Christa Pike sufrió durante su infancia y adolescencia.

La decisión llegó después de varios intentos de detener la ejecución. El Tribunal Supremo de Tennessee había rechazado la semana pasada una solicitud en ese sentido y el Tribunal Supremo de Estados Unidos había rechazado otra petición el martes.

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, también había denegado una solicitud de clemencia. Mientras se analizaba la suspensión, la oficina del fiscal general de Tennessee declaró que continuaría defendiendo el cumplimiento de la sentencia impuesta a Pike.

Los jueces del Supremo se dividieron sobre la suspensión

La resolución de este miércoles contó con el respaldo de los seis jueces conservadores del Tribunal Supremo, quienes votaron a favor de levantar la suspensión.

Las tres juezas progresistas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, votaron en contra.

Las tres juezas que votaron en contra señalaron que la decisión permitía al estado ejecutar a Pike antes de revisar a fondo los recursos que todavía estaban pendientes contra su condena.

Tras la resolución, Pike quedó sin recursos legales, según la información proporcionada, aunque no se había anunciado una nueva fecha y hora para la ejecución.

El asesinato ocurrió en 1995

El caso se remonta a 1995, cuando Pike tenía 18 años y Slemmer, 19. Según los registros judiciales, Pike actuó junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, que tenía 17 años, y Shadolla Peterson.

Los tres llevaron a Slemmer a un lugar apartado. De acuerdo con la investigación y los documentos del caso, la joven fue atacada y murió después de recibir múltiples golpes.

Pike declaró a la Policía que pensaba que Slemmer intentaba quitarle a su novio y que inicialmente pretendía enfrentarse con ella. Sin embargo, el enfrentamiento terminó con el asesinato.

Los documentos judiciales señalan que Pike había comentado a una compañera, un día antes del crimen, que iba a matar a Slemmer.

También reconoció ante la Policía que golpeó y pateó a la joven, le cortó el cuello y la golpeó repetidamente en la cabeza con trozos de asfalto.

Slemmer intentó escapar en varias ocasiones durante un ataque que duró más de media hora. De acuerdo con la sentencia, murió a causa de las lesiones provocadas por los golpes en la cabeza.

Los registros también indican que a la víctima le fue tallado un pentagrama en el pecho.

¿Qué condenas recibieron los otros participantes?

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato. Su entonces novio, Tadaryl Shipp, fue condenado a cadena perpetua. La otra participante, Shadolla Peterson, colaboró con las autoridades y declaró contra Pike y Shipp, por lo que recibió una pena menor y obtuvo libertad condicional.

La diferencia entre las condenas forma parte de los antecedentes del caso que llevaron a Pike al corredor de la muerte durante más de tres décadas.

La defensa pidió sustituir la pena de muerte

Los abogados de Pike solicitaron que se sustituyera la condena a muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Uno de los principales argumentos de sus últimos recursos fue el historial de abusos sexuales y físicos que Pike sufrió desde su infancia, además de los diagnósticos relacionados con su salud mental.

La petición de clemencia señala que Pike sufrió agresiones sexuales entre los 2 y 5 años por parte del novio de su abuela.

A los 11 años, según el documento y el resumen publicado por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI), un vecino la violó. El hombre fue detenido y enfrentó una acusación por actos indecentes con una menor, pero no fue encarcelado.

A los 17 años, Pike fue violada nuevamente, esta vez por un desconocido. Posteriormente fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

Sus abogados argumentaron que los problemas de salud mental que no recibieron tratamiento, junto con el historial de abusos, afectaron su capacidad para contenerse en el momento del crimen.

El argumento sobre la edad de Pike

Otro elemento planteado por la defensa fue que Pike tenía 18 años cuando cometió el asesinato. Los abogados señalaron que Tennessee ha anulado las condenas de muerte de siete personas, todos hombres, por delitos cometidos cuando tenían 18 años.

También indicaron que ninguna otra persona de esa edad había sido condenada a muerte en Tennessee desde el caso de Pike, ocurrido hace tres décadas.

En 2005, el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió la pena capital por delitos cometidos antes de cumplir los 18 años.

Entre 2020 y 2025, las condenas por delitos cometidos entre los 18 y los 20 años representaron el 5% de las nuevas sentencias a muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Pike reconoció el daño causado en su petición de clemencia

En su solicitud de clemencia, Pike reconoció su responsabilidad por el asesinato y se refirió a su edad y a su estado psicológico cuando ocurrió.

Según la información proporcionada por AP, escribió que era una joven de 18 años con una enfermedad mental y que tardó años en comprender la gravedad de lo que había hecho y el número de personas afectadas por el crimen. También reconoció el impacto que tuvo la muerte de Slemmer en su familia.

La madre de Slemmer pidió que se cumpliera la condena

Mientras la defensa buscaba detener la ejecución, May Martínez, madre de Colleen Slemmer, había pedido que se cumpliera la sentencia.

Martínez había anunciado que viajaría desde Jacksonville, Florida, hasta Nashville para presenciar la ejecución.

En una entrevista concedida este mes a un canal local de Knoxville, cuestionó que la atención pública se hubiera concentrado principalmente en Pike y expresó que su hija había quedado relegada en la cobertura del caso.

Martínez afirmó que Colleen ya no está con ella y lamentó que fuera como si su hija nunca hubiera existido.

La pena de muerte y las ejecuciones en Estados Unidos

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, se han ejecutado 18 mujeres, frente a más de 1,600 hombres, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En lo que va de año se han realizado 29 ejecuciones en Estados Unidos, de acuerdo con la información proporcionada. El martes, Curtis Beasley, de 77 años, fue ejecutado en Florida por un asesinato cometido en 1995. Se trató de la decimosexta ejecución de Florida este año.

En julio, Florida ejecutó a dos personas en un mismo día, algo que no ocurría en ese estado desde 1964.

En agosto, Oklahoma, Alabama y Tennessee realizaron ejecuciones durante una misma jornada, una situación que no se registraba desde 2010.

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