Tribunal pausa la ejecución de Christa Pike en Tennessee una hora antes de la inyección letal

La ejecución de Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee, fue suspendida este miércoles por un tribunal federal de apelaciones, cuando faltaban menos de dos horas para que se llevara a cabo mediante inyección letal.

La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó detener temporalmente la ejecución para revisar nuevos argumentos presentados por la defensa de Pike, relacionados con los abusos sexuales y el trauma que sufrió durante su infancia.

El tribunal señaló la necesidad de analizar los argumentos antes de resolver las cuestiones de fondo del caso.

Pike, actualmente de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. En ese momento Pike tenía 18 años y participó en el crimen junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp. Un año después fue sentenciada a la pena capital.

La defensa ha sostenido durante años que los antecedentes de abuso sexual, abandono y negligencia que marcaron la infancia de Pike no fueron considerados adecuadamente durante el proceso que terminó con su condena a muerte.

Sus abogados también argumentaron que, si fuera juzgada actualmente por el mismo delito cometido cuando era adolescente, las circunstancias de su caso deberían ser examinadas de manera diferente.

Christa Pike was denied clemency today 9/28 by Tennessee Governor Bill . She has been on death row for 31 years .She is scheduled to be executed on September 30 at 10am.She will be the first woman to be executed in the State of Tennessee in over 200 years pic.twitter.com/OPBBfTbq9a — Julian Assange Live ??? (@julianlive001) September 30, 2026

El caso llegó a esta instancia después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una solicitud de suspensión y de que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, negara la petición de clemencia presentada por Pike. La petición buscaba sustituir la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La ejecución había sido programada para el 30 de septiembre de 2026 por la Corte Suprema de Tennessee. De haberse realizado, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de dos siglos.

La condena de Pike también ha generado cuestionamientos internacionales. Expertos de Naciones Unidas solicitaron previamente que se detuviera la ejecución, mientras sus abogados presentaron una extensa petición de clemencia en la que expusieron nuevos elementos sobre su historia personal y las circunstancias que rodearon el crimen.

Por ahora, la orden del tribunal de apelaciones mantiene suspendida la ejecución mientras se analizan los nuevos argumentos de la defensa.

El futuro de la sentencia dependerá de las decisiones que adopten los tribunales estadounidenses en las próximas etapas del proceso.

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