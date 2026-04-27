Luka Modric es operado con éxito, pero queda fuera de la temporada con el Milán, ¿llegará al Mundial 2026?

El AC de Milán confirmó una noticia que impacta en la Serie A: Luka Modric fue operado con éxito tras sufrir una fractura en el pómulo izquierdo, lesión que lo dejará fuera lo que resta de la temporada italiana.

El experimentado mediocampista croata, ganador del Balón de Oro 2018, tuvo que pasar por el quirófano este lunes tras el fuerte impacto sufrido en el duelo ante la Juventus de Turín, encendiendo las alarmas de la selección de Croacia a semanas del Mundial 2026.

🇭🇷©️ #Croatia captain @lukamodric10 has undergone a successful surgery following the left cheekbone fracture in @acmilan derby vs. Juventus.



🏥 Croatia medical staff is in permanent contact with AC Milan and team captain, as well as the coaching staff led by head coach… pic.twitter.com/msUvZaGzWw — HNS (@HNS_CFF) April 27, 2026

Luka Modric es operado con éxito tras dura lesión

El club rossonero informó mediante un comunicado oficial que la intervención quirúrgica fue satisfactoria y se realizó en Milán.

“El AC de Milán comunica que, en el día de hoy, Luka Modrić ha sido sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica La Madonnina de Milán. Ha sido necesario intervenir quirúrgicamente para tratar una fractura compleja multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo”, informó.

“La operación, realizada por el equipo del doctor Luca Autelitano en presencia de los médicos del AC de Milán Stefano Mazzoni y Andrea Bulgheroni, ha sido un éxito total“, añadió.

El parte médico confirma que el procedimiento fue exitoso, aunque el tiempo de recuperación lo marginará del cierre de la Serie A 2026.

Fuera de la Serie A: el AC de Milán pierde a su figura

El AC de Milán dio por terminada la participación de Luka Modric en la actual campaña, cuyo final está programado para el 24 de mayo.

“El club le desea una pronta recuperación de cara a la Copa del Mundo“, señaló la institución.

La baja representa un golpe sensible para el equipo italiano, que pierde a uno de sus referentes en el tramo decisivo del torneo.

Así fue la lesión de Modric

El incidente ocurrió durante el partido del domingo en San Siro, cuando Luka Modric chocó cabeza con el italiano Manuel Locatelli en la disputa de un balón.

El mediocampista croata quedó visiblemente afectado sobre el césped y tuvo que ser sustituido al minuto 79, generando preocupación inmediata entre el cuerpo técnico y la afición.

🎥 Moment: Luka Modrić collided with Manuel Locatelli, resulting in a double cheekbone fracture for Modrić. pic.twitter.com/uSgZ4jy2BJ https://t.co/zjXNp7Kber — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) April 27, 2026

Mundial 2026, el gran objetivo de Luka Modric

A pesar del duro golpe, el foco ahora está en la recuperación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que comenzará en pocas semanas.

Para Luka Modric, este torneo representaría su quinta Copa del Mundo, tras sus participaciones en:

Alemania 2006

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

El capitán de Croacia buscará llegar en condiciones óptimas para liderar nuevamente a su selección en la máxima justa del futbol, aunque su participación dependerá de su evolución y lo que los médicos del combinado determinen.

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