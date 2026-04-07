Un país latinoamericano define por ley quién se queda con el perro tras una separación

Separarse nunca es fácil. Pero hay una pregunta que, para millones de parejas, puede volverse incluso más dolorosa que dividir bienes o firmar papeles: ¿quién se queda con el perro?

Durante años, este tipo de conflictos quedó en un terreno gris. Las mascotas eran tratadas como objetos, sin considerar el vínculo emocional que existe con sus dueños. Eso generaba disputas largas, decisiones arbitrarias y, muchas veces, situaciones injustas.

Ahora, Brasil decidió intervenir con una nueva ley que cambia por completo ese escenario: la custodia de las mascotas podrá ser definida legalmente, como si se tratara de un miembro más de la familia.

El estado de California permite a los jueces considerar el bienestar de la mascota y otorgar custodia compartida o exclusiva. Crédito: Generado con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Qué cambia con la nueva ley en Brasil

La legislación aprobada en Brasil introduce un concepto clave: las mascotas ya no son solo “propiedad”, sino seres con valor afectivo dentro de una relación.

Esto permite que, en casos de separación o divorcio, se evalúe quién tiene mayor vínculo con el animal y se considere el bienestar de la mascota. En base a esas cuestiones, se puedan establecer acuerdos de custodia compartida.

En otras palabras, el perro deja de ser parte de una “división de bienes” y pasa a ser parte del conflicto emocional que debe resolverse con criterios más humanos.

Por qué este tema genera tanta tensión

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana. En Estados Unidos, millones de hogares consideran a sus perros y gatos como parte de la familia. Por eso, cuando una relación termina, el conflicto no es solo legal: es profundamente emocional.

No se trata de “quién lo compró” o lo adoptó, sino de quién lo cuida, quién convive más tiempo y quién genera mayor apego. Y ahí es donde empiezan los problemas.

¿Puede pasar lo mismo en Estados Unidos?

Aunque en EE.UU. algunos estados ya empezaron a reconocer a las mascotas dentro de disputas familiares, no existe una legislación uniforme como la que ahora impulsa Brasil.

Sin embargo, el cambio es evidente: cada vez más jueces consideran el bienestar del animal y no solo la propiedad legal.

Esto abre una discusión que va en crecimiento: ¿deberían las mascotas tener un estatus legal más cercano al de un hijo que al de un objeto?

Estudios científicos muestran que el vínculo con perros puede reducir la soledad y mejorar la salud mental, especialmente en adultos mayores. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Los estados en EE.UU. donde ya se decide la custodia de mascotas en divorcios

Aunque no existe una ley federal que regule la custodia de mascotas en separaciones, en Estados Unidos ya hay estados que empezaron a cambiar el enfoque: los animales dejaron de ser tratados solo como propiedad y comenzaron a ser considerados dentro del vínculo afectivo de la pareja.

El cambio no es menor. Durante décadas, los tribunales resolvían estos casos como si se tratara de un objeto más —como un auto o un mueble—. Hoy, eso está empezando a modificarse.

Algunos estados fueron pioneros en introducir este criterio en sus leyes y ya reconocen el bienestar del animal:

California : permite a los jueces considerar el bienestar de la mascota y otorgar custodia compartida o exclusiva.

: permite a los jueces considerar el bienestar de la mascota y otorgar custodia compartida o exclusiva. Alaska : fue el primer estado en reconocer legalmente que los animales tienen intereses propios en casos de divorcio.

: fue el primer estado en reconocer legalmente que los animales tienen intereses propios en casos de divorcio. Illinois: contempla el cuidado del animal como parte de la resolución, priorizando quién puede garantizar mejor su bienestar.

En estos casos, el juez puede analizar factores como quién alimenta al animal, quién pasa más tiempo con él o quién puede ofrecer mejores condiciones de vida.

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El verdadero cambio: las mascotas como familia

Lo que está ocurriendo en Brasil refleja una transformación más profunda. Las mascotas dejaron de ser simplemente animales domésticos. Hoy son compañía, apoyo emocional y parte central de la vida diaria. Y, cuando una relación termina, esa conexión no desaparece.

Por eso, leyes como esta no solo buscan ordenar conflictos legales, sino adaptarse a una realidad que ya cambió.

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