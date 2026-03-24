¿Cómo reducir el costo de tu mascota ante el disparo de los precios?

Además del alto costo de los alimentos, bienes y servicios, los estadunidenses dueños de mascotas están arrastrando cuantiosas deudas ante la subida de los precios, por lo que lleva a pensar en soluciones factibles que ayuden a reducir esa carga económica.

De acuerdo con un estudio realizado por MetLife Pet Insurance, se conoció que uno de cada cinco dueños de mascotas está asumiendo deudas de hasta $2,000 por el cuidado, alimentación y mantenimiento de sus animales.

Y es que en los últimos años el costo para el mantenimiento de una mascota ha aumentado hasta un 10%, según la empresa Rover, que estima que el gasto puede estar entre $32,000 y $35,000, dependiendo de si es el cuidado de un gato o un perro durante toda la vida del animal.

El abandono de las mascotas aumentó en los últimos años

Los altos precios están generando también incertidumbre entre las organizaciones dedicadas al bienestar animal, ya que señalan que la presión inflacionaria podría obligar a muchas familias a abandonar a sus mascotas por no tener la capacidad económica para poder mantenerlas.

Paula Fasseas, cofundadora de Paws Chicago, indicó que “la cesión de la propiedad de animales en los centros de control y cuidado animal ha ido aumentando un 20% cada año”, dijo a CBS al tiempo que destacó que esto se atribuye en parte a los elevados costos médicos.

La organización sin fines de lucro dedicada al bienestar animal, Paws Chicago, destacó en un informe que el registro de mascotas abandonadas en lo que va de año supera el 28%. “Todo el modelo de negocio ha cambiado y ahora son las grandes corporaciones las que compran estas clínicas veterinarias, y simplemente los precios son diferentes”, comentó Fasseas.

¿Qué hacer para reducir los costes?

Entendido que, en estos momentos, la inflación suele absorber los ingresos de los estadounidenses, abandonar a la mascota debe ser una de las últimas opciones. Hay maneras en las que pueden seguir siendo parte de la familia en medio de dificultades económicas.

En este caso, Fasseas aconseja en primer lugar esterilizar a la mascota; para ello señala que aún hay clínicas comunitarias que hacen el proceso gratuito o a precios más asequibles. Lo siguiente es la vacunación; la experta asegura que con que el animal tenga las vacunas más importantes basta. Cuando adoptas de un refugio, recibes todos los cuidados médicos, las vacunas y la esterilización. “Solo con eso te ahorras miles de dólares”, expresó.

La especialista afirma que mantener al día a la mascota evitará gastos mayores en el futuro que pueden volverse emergencias mucho más costosas; para ello se puede considerar tener un seguro para el animal que cubra los procedimientos más básicos.

Sigue leyendo: