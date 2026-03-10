Gatito salva a su dueño tras despertarlo durante un incendio en Oregón, pero muere atrapado en la casa

Un hombre de Oregón sobrevivió a un incendio que destruyó su casa gracias a su gatito de apenas nueve semanas que lo despertó a tiempo, pero lamentablemente el animal murió atrapado en la vivienda.

El dueño, Donald VanWormer, de 56 años, relató que el incendio ocurrió a finales de febrero en su casa ubicada en Tillamook, Oregon, una pequeña ciudad cercana al océano Pacífico.

El gato lo despertó cuando el fuego ya había alcanzado el ático

VanWormer explicó que se despertó cuando su gato, llamado Fred, comenzó a maullar y arañarlo frenéticamente.

“Estaba maullando, arañándome, enloquecido. Miré hacia arriba y las llamas ya habían invadido todo el ático de la casa”, recordó en declaraciones a KPTV.

El hombre tomó al animal en brazos y comenzó a arrastrarse por el suelo mientras el fuego se extendía por la vivienda.

Según su relato, consiguió llegar hasta la sala justo cuando el techo empezaba a derrumbarse.

“Estaba tropezando, pero finalmente logré salir por la puerta”, explicó.

Sin embargo, una vez fuera se dio cuenta de que el gato ya no estaba con él.

Cuando intentó regresar para buscarlo, cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

El gatito murió cerca de la puerta

VanWormer contó que cuando recuperó el conocimiento intentó volver a entrar a la casa, pero los bomberos se lo impidieron por seguridad.

El cuerpo del gato fue encontrado cerca de la puerta de salida, lo que indica que casi logró escapar del incendio.

El hombre dijo que su novia, Lisa, de 56 años, y la hija de ella, Iree, de nueve años, no se encontraban en la vivienda en el momento del incendio, algo que considera un alivio en medio de la tragedia.

Aun así, aseguró estar devastado por la pérdida de su mascota.

“Es uno de los gatos más inteligentes que he tenido. Pensé que pasaríamos entre 16 y 20 años juntos, pero ese gato me salvó la vida”, dijo.

La casa quedó destruida y no tenía seguro

VanWormer sufrió quemaduras leves en el pecho y el rostro.

Los bomberos le informaron que el incendio fue provocado por un deshumidificador.

El hombre calcula que reconstruir la casa podría costar alrededor de un millón de dólares.

Además, explicó que recientemente había cancelado su seguro de vivienda mientras buscaba un nuevo proveedor, por lo que el inmueble no estaba cubierto cuando ocurrió el incendio.

Para afrontar los gastos, creó una campaña de recaudación de fondos en internet, que hasta el momento ha reunido poco más de $2,500 dólares para la reconstrucción de la vivienda.

Sigue leyendo:

–Hallan muerto en río de Oregón a niño de dos años que desapareció del patio de su casa

–Arrestan a cuatro hispanos por decenas de robos a viviendas en Oregón

–Adolescentes matan a hombre que intentó impedir que robaran una tienda en Oregón