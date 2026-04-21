Cómo proteger a tus mascotas de las garrapatas





Las garrapatas pueden causar enfermedades en perros y gatos, y también pueden llegar a tu casa a través de ellos.

By Kevin Loria

Mientras tu perro corre feliz por el bosque o el parque, está justo a la altura perfecta para que una garrapata con hambre se le pegue, lo que puede enfermarlo o viajar gratis hasta tu casa.

Los expertos recomiendan revisar a tus mascotas en busca de garrapatas cada vez que regresen de pasar tiempo al aire libre. Pasa los dedos por su pelaje para detectar pequeños bultos. En el caso de los perros, revisa bien dentro y alrededor de las orejas, los párpados, la cola, debajo del collar y de las patas delanteras, entre las patas traseras y también entre los dedos. Las garrapatas pueden extraerse de las mascotas de la misma manera que de las personas, jalando suavemente y de forma constante con unas pinzas.

Hay una variedad de productos orales y tópicos que pueden ayudar a proteger a tus mascotas contra las garrapatas. Para los perros, existen pastillas masticables orales con receta (como NexGard), collares con químicos (como Seresto) y varias opciones de aplicación tópica (como Vectra 3D y Frontline). Existen productos similares para los gatos. Los perros en situación de riesgo también pueden vacunarse contra la enfermedad de Lyme. Todos estos productos pueden tener efectos secundarios, a veces graves, por lo que es importante hablar con tu veterinario para elegir la opción más adecuada y segura. Nunca uses productos para perros en gatos, ni al revés.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de mayo/junio del 2026 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.