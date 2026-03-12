Para qué sirve mezclar café con vinagre: el truco de limpieza que amarás por siempre

Entre las combinaciones de ingredientes de cocina que pueden utilizarse como truco de limpieza, hay uno en especial que se está viralizando en redes sociales: café (poso) y vinagre blanco. Esta mezcla es capaz de remover grasa, eliminar olores y limpiar distintas superficies sin recurrir a productos industriales.

Si los usas adecuadamente, ambos elementos se convierten en una alternativa económica y accesible para mantener la cocina en buen estado. El secreto está en aprovechar las propiedades de cada uno y aplicarlos correctamente en zonas donde se acumula suciedad.

Para qué sirve la mezcla de café usado y vinagre

El poso de café que queda después de la preparación puede combinarse con vinagre blanco, lo que crea una pasta útil para limpiar distintas áreas de la cocina.

Entre sus aplicaciones más habituales se encuentran:

Ayudar a desengrasar superficies de la cocina

Eliminar olores persistentes en mesadas y piletas

Limpiar utensilios y recipientes con restos de comida

Remover suciedad adherida en ollas o sartenes

Complementar la limpieza cotidiana de la cocina

Este método se utiliza principalmente en zonas donde se acumulan restos de comida o grasa, como la mesada, la pileta, las tablas de cortar o algunos utensilios de cocina.

Lee también: Para qué sirve mezclar café con bicarbonato, el truco casero que ya es viral

Cómo preparar la mezcla de café y vinagre blanco

Para que este truco funcione, es importante preparar la mezcla de forma adecuada y aplicarla siguiendo algunos pasos sencillos:

Coloca dos cucharadas de café usado en un recipiente pequeño.

Añade un chorrito de vinagre blanco.

Revuelve hasta obtener una pasta ligeramente húmeda.

Aplica la mezcla sobre la superficie que deseas limpiar.

Frota con una esponja o con un paño.

Enjuaga con agua y seca con un trapo limpio.

Este método puede utilizarse en superficies de trabajo, utensilios de cocina o zonas donde la grasa suele acumularse con facilidad.

El café usado cumple una función importante en esta combinación. Su textura granulada actúa como un abrasivo suave, lo que permite frotar superficies y ayudar a desprender restos de suciedad o grasa adherida. Gracias a esta característica, puede utilizarse sobre materiales resistentes como acero inoxidable o cerámica sin provocar daños.

El vinagre blanco, por su parte, contiene ácido acético. Este compuesto es conocido por su capacidad para ayudar a descomponer residuos grasos y neutralizar olores.

