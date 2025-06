Periodistas extranjeros heridos en manifestaciones por redadas en LA

Al menos dos reporteros internacionales sufrieron lesiones mientras efectuaban su trabajo de cobertura durante las manifestaciones contra las redadas de las fuerzas federales de migración que se llevaron a cabo el fin de semana en el área de Los Ángeles.

La reportera australiana Lauren Tomasi, corresponsal de “Nine News”, fue herida por una bala de goma cuando transmitía en vivo en el área donde los manifestantes se enfrentaban a oficiales de la policía y tropas de la Guardia Nacional, en el centro de Los Ángeles.

Tomasi fue lesionada la tarde de este domingo cuando describía la situación frente a la cámara y explicaba el uso de proyectiles no letales por parte de las fuerzas policiales. Instantes después, sufrió en la pierna el impacto de una bala de goma por un disparo proveniente de la línea policial.

Tras el impacto, uno de los manifestantes les reclamó a los oficiales que acababan de dispararle a una reportera. El camarógrafo de Tomasi la asistió de inmediato y la alejó del lugar donde ocurría el enfrentamiento.

Durante las manifestaciones en Los Ángeles, las autoridades han utilizado gases lacrimógenos, balas de goma y explosivos de aturdimiento, después de que algunos manifestantes lanzaron concreto y botellas contra la policía, que provocó la declaración de una reunión ilegal.

Un día antes, el sábado 7 de junio, el fotógrafo británico Nick Stern fue lesionado durante una manifestación frente a una sucursal de Home Depot, en Paramount, centro conocido por ser un lugar de contratación informal de trabajadores inmigrantes.

Stern relató al diario “The Guardian” que sintió un fuerte dolor en la pierna cuando cruzaba la calle. En el momento en que se tocó, encontró un bulto sobresaliente, sangre abundante y un agujero profundo.

“Pensé que había sido una bala real por la cantidad de sangre. Me dolía tanto que no parecía una munición no letal”, dijo el fotoperiodista.

Stern fue asistido por un médico en el lugar donde fue lesionado y posteriormente se le trasladó al Long Beach Memorial Hospital, a la espera de una cirugía de emergencia.

De acuerdo con un diagnóstico preliminar, una bala de goma disparada por los alguaciles del condado de Los Ángeles fue la que le causó la herida en la pierna.

Las manifestaciones se desataron como protesta ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Después de los incidentes violentos, Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, instrucción que fue rechazada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien solicitó al secretario de Defensa el retiro de las tropas de las calles de Los Ángeles.

