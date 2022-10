Kate del Castillo confirma que no quiere tener hijos

No es un secreto que la actriz Kate del Castillo ha revelado públicamente que no está en sus planes ser madre, ya que ella misma explicó que su interés por la maternidad es nulo y una de las razones han sido por las malas experiencias que vivió con sus exparejas.

Aunque ha sido fuertemente criticada por esta decisión, la famosa sigue firme ante su postura, puesto que recientemente lo confirmó en una charla con ?La Chiquis? Rivera en su podcast ?Chiquis and Child?.

Todo inicio cuando la hija de Jenny Rivera cuestionó a Kate sobre si en algún momento de su vida considera tener un hijo, pues ella reveló que actualmente siente ?presión?, ya que no ha tenido la oportunidad de tener un hijo a sus 37 años, de modo que el tiempo se le viene encima, la edad aumenta y tener un embarazo se vuelve aún más riesgoso.

?Ya tengo 37 años, ya me han dicho muchas veces ?se te pasó el tren?, no sé que tanto? Me encanta trabajar, me encanta estar ocupada y no sé si quepan hijos en mi vida y quizás eso se escuche muy mal, pero soy honesta?, comentó Janney Marín Rivera.

Por ello, ?La Chiquis? consideró que la anterior situación le hace sentir un tanto egoísta, declaración con la que Kate no congenió, de manera que la actriz aseveró que es una elección personal y de amor propio.

?Egoísta no está en mi vocabulario. Está en una connotación negativa, porque así es la sociedad, pero a mí me parece que es lo más hermoso que hay. Amarnos primero a nosotros y luego proveer a los demás?, remarcó la protagonista de ?La Reina del Sur?.

Asimismo, la actriz mencionó que esta decisión no es bien vista por el simple hecho de ser figura pública, por lo que destacó que las mujeres representan más que una maternidad: ?No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso?.

