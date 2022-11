Kate del Castillo recuerda su matrimonio con Luis García: “Viví secuestrada”

Kate del Castillo se ha convertido en una de las actrices más conocidas en el mundo del espectáculo. Su gran talento, los riesgos que tomó para triunfar en Estados Unidos y también las novelas y películas en las que ha participado son grandes razones por las que siempre está en las portadas de las revistas y en los programas de televisión.

Pero la actriz que dio vida a “La Reina del Sur” también ha sido el centro de la polémica por cosas relacionadas con su vida privada. Una de ellas fue su matrimonio con el exfutbolista Luis García en donde ha repetido en varias ocasiones que sufrió violencia intrafamiliar y hasta un intento de asesinato.

En una entrevista en el programa “Red Table Talk the Estefans” recordó varios abusos que sufrió por parte del comentarista de televisión y cómo decidió dejar todo eso atrás y terminar con una relación “en la que viví secuestrada”.

Durante la entrevista, Kate del Castillo contó que en varias ocasiones tuvo que hacerse la dormida, cuando llegaba a la casa Luis García, por miedo a que pudiera seguir con los abusos físicos.

Incluso, en la parte final de la plática comentó sobre la ocasión en la que tuvo que defenderse, porque su esposo la pateaba e intentó estrangularla.

“Me veía tan flaca, tan vieja, porque no estaba contenta. No me reconocí en esa ocasión y dije: cómo me deje, ni una vez más”.

KATE DEL CASTILLO