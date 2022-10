Kate del Castillo y Sylvia Sáenz se besan en “Armas de mujer”

‘Armas de Mujer’ es la nueva serie de humor negro de HBO Max que se estrenó el pasado 29 de octubre, en la que Kate del Castillo, Sylvia Sáenz, Jeimy Osorio y Roselyn Sánchez son las protagonistas de distintas historias que se entrelazan entre sí, llenas de intriga, excesos y lujos pero las cosas cambian cuando sus esposos, quienes están metidos en la mafia, son aprehendidos y a su vez, atormentados junto a su respectiva familia por su jefe.

Las 4 mujeres tendrán que arreglárselas solas y eso implica pasar mucho tiempo juntas, es por ello que Viry, el personaje de Sylvia Sáenz cree tener una atracción por Ángela, el personaje de Kate.

En medio de risas y una huida de malhechores, Viry decide plantarle un beso a ‘Gelita’, a quien llama así de cariño, para descubrir si realmente siente una atracción por las mujeres.

En la divertida escena, Viry llega sin más a plantadle un beso a Ángela y esta reacciona diciendo, “¿qué te pasa?”. “Es un beso chiquito para ver cómo me siento en mi interior, cómo me siento con esto”, responde Viry (Sylvia), y al no recibir respuesta ‘Gelita’ (Kate) vuelve a preguntar, “¿y?”

Finalmente, Viry comentó sincera, “No sé, estoy procesando, un poquito lento pero estoy procesando, yo creo que hay que darle un momentito, no no llega, no está llegando, hagámoslo otra vez más (uno) chiquito”.

Ángela se niega a besar de nuevo a Viry, por lo que le propone cerrar el momento con un abrazo y acceden para a su vez, calmar la ansiedad que sienten de su huída de Zuazo (Rodrigo Murray), el jefe de sus esposos. Recordemos que no es la primera vez que Kate protagoniza un beso lésbico en la actuación, pues en ‘La Reina del Sur’ también lo experimentó con ‘La Teniente’.

