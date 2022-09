Kate del Castillo revela por qué no quiere regresar a vivir a México: “Eso no es vida”

Kate del Castillo confesó cuáles son los verdaderos motivos por los que ha decidido no regresar a vivir a México, país que la vio nacer.

Durante una entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, la actriz fue cuestionada si le gustaría volver a su país natal, por lo que de inmediato destacó que por el momento no está entre sus planes ya que tiene una vida hecha en Estados Unidos y se vio obligada a salir de México debido a la inseguridad.

“No, la verdad es que yo ya hice mi vida acá, amo México con toda mi alma, pero la verdad no me siento tan segura. Imagínate, tengo que andar con alguien me cuide, con un coche blindado y para mí eso no es vida“, explicó.

A la respuesta agregó que actualmente se encuentra disfrutando su vida en la Unión Americana, por lo que definitivamente no tiene intenciones de regresar.

“Yo acá ando feliz con mi coche, ni quien me pele, solita, a la hora que sea. No me tengo que preocupar de nada y esa es la calidad de vida que a mí me gusta y a mí me sirve”, añadió.

Aunque por el momento prefiere seguir viviendo en Los Ángeles, California, confiesa que extraña principalmente a su familia.

“Extraño enormemente mi país, la comida, a mis padres, el ambiente, todo lo que es México, pero cada quien elige”, enfatizó.

La actriz que el próximo 23 de octubre celebrará su cumpleaños número 50 actualmente se encuentra promocionando diversos proyectos, entre los que se encuentran la serie de comedia oscura ‘Armas de Mujer’ que protagoniza y se estrena el 29 de septiembre por HBO Max interpretando el personaje de Ángela. Sin olvidar que el 18 de octubre llega el tan esperado inicio de la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’ por Telemundo.

La serie ‘The Beautiful life’ que filmó en México y la Película A Cuban Girl’s también se encuentran entre sus nuevos proyectos, siendo esta última una de las participaciones que más emociones le ha dejado pues en ella da vida a la abuela de la protagonista, personaje que asegura le llegó a provocar depresión al verse caracterizada de una mujer mayor.

“Cuando me hacen más vieja no sabes qué depresión me entró, estaba en Londres deprimidísima. Me veía en el espejo porque hicieron un trabajo increíble, me avejentaron, era horrible, depresivo, pero lo único que me gustaba era cuando me quitaban el maquillaje“, recordó.

